Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm im Alter von 84 Jahren gestorben

Der CDU-Politiker Norbert Blüm ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren, berichteten am Freitag übereinstimmend mehrere Medien. „Sein schweres Leiden zuletzt hat er mit Haltung getragen“, sagte Marco Wanderwitz (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.“Er wird fehlen.“

Im März hatte Blüm bekannt gemacht, dass er nach einer Sepsis von den Schultern abwärts gelähmt ist. Blüm war während der Kanzlerschaft Helmut Kohls von 1982 bis 1998 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Legendär ist seine Aussage „Die Rente ist sicher“.

Der Arbeitersohn aus Rüsselsheim (geb. 21.07.1935) war gelernter Werkzeugmacher. Er holte das Abitur am Abendgymnasium nach, studierte Philosophie, Geschichte und Theologie. Sein politischer Ziehvater, der CDU-Sozialpolitiker Hans Katzer (1919-1996), machte das engagierte IG-Metall-Mitglied 1968 zum Hauptgeschäftsführer der CDU-Sozialausschüsse. Von 1977 an stand Blüm für zehn Jahre an der Spitze der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik engagierte sich Blüm weiterhin sozial, schrieb Bücher, trat als Talkshowgast im Fernsehen auf und machte sogar Kabarett. (dpa/dts)