Was sogar Vorschulkinder binnen Sekunden lösen, macht Erwachsenen oft zu schaffen. Warum? – Kindliche Gehirne denken einfacher. Solange das Rätsel ausreichend einfach formuliert ist, wissen Kind sofort eine Antwort.

Und wir Erwachsenen? Nun, wir suchen nach logischen Hinweisen, Frontscheinwerfer, Motorhaube, Fahrersitz oder auch die Sitzrichtung der Insassen – Leider ohne Erfolg.

Dabei übersehen wir oft das Offensichtliche, daher fragen wir erneut:

In welche Richtung fährt dieser Bus?

Foto: Amelie Geiger/dpa Abgesehen davon, dass in diesem Bus kein Fahrer sitzt, in welche Richtung fährt er?

Da wir in Deutschland sind und dieser Bus 2021 in Hamburg eingesetzt werden soll, fährt der autonome Bus nach rechts. Warum? Weil wir die Tür sehen und die Tür in Fahrtrichtung rechts ist …

Sieht so aus, als ob wir auf dem besten Weg sind, unsere lateralen Denkfähigkeiten zu entwickeln …

Rätsel 2: Welche Zahl kommt in das leere Feld?

Nicht nur das obigen Rätsel hat das Internet verwirrt, auch diese Frage bleibt all zu oft unbeantwortet. Es sieht einfach aus und sogar irgendwie albern … nur zu, probieren Sie Wie lautet Ihre Antwort?

Die offensichtliche Antwort, die uns in den Sinn kommt, auch ohne nachzudenken, ist „6.“ Aber weil wir davon überzeugt sind und unsere Gehirn eine logische Antwort darauf hat, scheinen alle anderen Lösungen falsch.

Durch den Nebensatz „“Es ist nicht die 6!“ wird uns jedoch bewusst gemacht, dass die Antwort nicht „6“ lautet, sondern dass hier eine Portion Querdenken zum Tragen kommen. Querdenken bedeutet, ein Problem oder eine Herausforderung in einem anderen Licht zu sehen, um kreative Lösungen für ein Problem zu finden. Also hier ist der Hinweis: Wo sonst in der realen Welt sehen Sie dieses Muster?

Denken Sie ans Fahren …

Foto: Adam Berry/Getty Images Nicht alle Autos haben es, der Trabant hatte es nicht – nicht mal ansatzweise …

Und? Haben Sie die Antwort gefunden? Denken Sie für eine Minute nach, bevor Sie nach unten scrollen… und klopfen Sie sich ruhig einmal auf die Schulter, wenn Sie die korrekte Antwort wussten! (cs)