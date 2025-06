15-Jähriger in bayerischem Freibad ertrunken

Wie die Polizei in Rosenheim am Donnerstagabend mitteilte, war der Syrer mit einer Gruppe von etwa 30 Kindern und Jugendlichen sowie Betreuerinnen in dem Bad. Als er nach einem Aufenthalt im Nichtschwimmerbereich verschwunden war, begann eine Suche nach ihm. Einige Zeit später wurde sein lebloser Körper von einem Badegast in einem Badesee in rund drei Metern Tiefe entdeckt.

Der Jugendliche wurde geborgen, Wiederbelebungsversuche einer zufällig anwesenden Ärztin und eines alarmierten Notarztes verliefen aber erfolglos. Der Notarzt stellte seinen Tod fest. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es laut Polizei zunächst nicht. Die übrigen Mitglieder der Gruppe wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. (afp)