Arbeiter fällt in Nürnberger Messe fünf Meter tief von Leiter und stirbt

Ein 67-jähriger Messebauer ist in einer Halle der Nürnberger Messe fünf Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand der Mann am Samstagnachmittag wegen Abbauarbeiten auf einer Leiter, als er abstürzte. Beim Aufprall am Boden zog sich demnach schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den bewusstlosen Arbeiter und brachten ihn den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Dort erlag er jedoch am Abend seinen Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang war noch unklar, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen aktuell nicht vor, hieß es. (afp/red)