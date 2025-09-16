Logo Epoch Times

vor 28 Minuten

Indischer Stahlkonzern will Thyssenkrupp-Stahlsparte kaufen

vor einer Stunde

Einschreiben: Post muss Werbung ändern

vor einer Stunde

Niederlande feiern „Prinsjesdag“ mit allen Prinzessinnen

vor 2 Stunden

Bewaffnete Gruppe? Razzia in drei Bundesländern

vor 2 Stunden

Staatsbesuch: Trump will Handelsdeal mit Großbritannien weiter ausarbeiten

vor 3 Stunden

Wendung in Entführungsfall Block: Razzia bei früherem BND-Chef Hanning

vor 3 Stunden

Biohandel stärken: Zwei große Plattformen für den Direktverkauf fusionieren

vor 3 Stunden

Polens Präsident in Berlin - Steinmeier lehnt Reparationsforderungen ab

vor 4 Stunden

Cyberattacke: Persönliche Daten von 1,5 Millionen Schweden veröffentlicht

vor 4 Stunden

Hollywoodstar Robert Redford gestorben

Logo Epoch Times
Staatsanwaltschaft Braunschweig

Haftentlassungstermin von deutschem Verdächtigen in Fall Maddie steht an

Die Entlassung des deutschen Verdächtigen im Fall „Maddie“ McCann steht an. Das britische Mädchen war 2007 in Portugal verschwunden. Laut Staatsanwaltschaft gilt der Mittwoch als Stichtag.

top-article-image

Christian B. könnte im September aus der Haft entlassen werden (Archivbild).

Foto: Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach der Verbüßung einer mehrjährigen Gefängnisstrafe steht die Entlassung des deutschen Verdächtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann an.
Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig gilt der 17. September als Stichtag, eine Entlassung an einem anderen Tag gilt allgemein aber als möglich. Offizielle Angaben dazu gibt es unter Verweis auf den Daten- und Persönlichkeitsschutz nicht. Einzelheiten der Entlassung sind daher unklar.
Mehr dazu
Der Beschuldigte Christian B. wurde 2019 wegen einer Vergewaltigung in Portugal vom Landgericht Braunschweig zu einer Haftstrafe verurteilt, die er seither in Niedersachsen verbüßte.
Im vergangenen Jahr sprach das Gericht ihn in einem weiteren Prozess um mutmaßliche Vergewaltigungen in Portugal frei. Mit dem Fall Maddie hatte keines dieser Verfahren zu tun. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stuft B. allerdings als Verdächtigen in dem Tatkomplex ein. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.