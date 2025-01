Mann stürzt in Schweriner Einkaufszentrum aus zweitem Stock und stirbt

In einem Schweriner Einkaufszentrum ist ein Mann in den Tod gestürzt. Der 33-Jährige fiel in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstagnachmittag aus dem zweiten Stock in das Erdgeschoss, wie die Polizei in Rostock am Abend mitteilte.

Eine zufällig anwesende Notärztin konnte den Mann wiederbeleben, er erlag jedoch später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Polizei sprach von einem „tragischen Vorfall“. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf. (afp/red)