NRW: Fünf Fahrzeuge in Unfall verwickelt – Zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 2 bei Oelde sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Eine 47-Jährige habe am Samstag mit ihrem Wagen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollen, teilte die Polizei in Dortmund am Sonntag mit. Dort sei schon ein 26-Jähriger mit seinem Auto gefahren, der nach links auszuweichen versuchte und dabei gegen die Schutzplanke stieß.

Sein Auto schleuderte den Angaben zufolge über alle drei Fahrstreifen und stieß mit einem Lastwagen zusammen, bevor es sich mehrfach überschlug.

Der 26-Jährige und sein Beifahrer seien eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr befreite sie. Sie kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Zwei weitere Autos fuhren über die Trümmerteile und wurden beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 45.000 Euro. Die Autobahn wurde in Richtung Hannover gesperrt. (afp/red)