Polizist im Saarland erschossen: Haftbefehl wegen Mordes gegen 18-Jährigen

Nach einem Raubüberfall im saarländischen Völklingen ist ein 34 Jahre alter Polizeibeamter von dem mutmaßlichen Täter erschossen worden. Der 18-jährige Tatverdächtige gelangte während der Verfolgung durch drei Beamte aus bislang unbekannten Gründen an eine Dienstwaffe und gab mehrere Schüsse auf die Polizisten ab, wie die Leiterin der Landespolizeidirektion, Natalie Grandjean, am Freitag in Saarbrücken sagte. Der Polizeibeamte Simon B. sei tödlich getroffen worden.

Der 18-jährige Tatverdächtige wurde beim Schusswechsel getroffen

Gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen wurde am Freitag Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes, den zweifachen versuchten Mordes und besonders schweren Raubes erlassen, wie Oberstaatsanwalt Christian Nassiry auf einer Pressekonferenz in Saarbrücken sagte. Der Mann, der bei einem Schusswechsel verletzt wurde, befand sich in einem Krankenhaus. Seine Verletzungen waren demnach nicht lebensbedrohlich.

🚨 Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in #Völklingen (Saarland) ist ein Polizist (34) durch Schüsse getötet worden. pic.twitter.com/nKiLrIiiII— Dara p³ 🇩🇪 (@Raeubertochtah) August 21, 2025 Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird. Twitter Inhalt laden

Nach Polizeiangaben überfiel der Täter am frühen Donnerstagabend eine Tankstelle in Völklingen. Unter Drohung mit einem Messer erbeutete er demnach einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete damit zu Fuß Richtung Innenstadt. Zeugen alarmierten die Polizei.

Drei Polizisten – zwei Beamte und ein Kommissarsanwärter – nahmen die Verfolgung auf und stellten den 18-Jährigen in Tatortnähe. Dabei habe sich der Tatverdächtige „auf bislang unbekannte Art und Weise der Dienstwaffe eines Kollegen bemächtigt“, sagte Grandjean.

Der Täter habe mehrere Schüsse auf die Beamten abgegeben und einen von ihnen tödlich verletzt. Im Verlauf eines weiteren Schusswechsels mit Polizeibeamten sei der Täter ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht.

Bei dem getöteten 34-Jährigen handelt es sich demnach um einen Polizeioberkommissar aus dem Landkreis Saarluis. Der Vater zweier Kinder war im Streifendienst der Polizei Völklingen tätig.

#Völklingen pic.twitter.com/jc9PJQoIO2— 🇩🇪🦅@Hoggle🦅🇩🇪 (@halegga1) August 21, 2025 Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird. Twitter Inhalt laden

Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 18-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit. Er sei mit einem Messer bewaffnet und maskiert gewesen. Er soll außerdem in der Tankstelle auch Beute gemacht haben.

Reaktionen

Das Polizeipräsidium Freiburg trauert um den saarländischen Kollegen, welcher bei einem Einsatz in Völklingen ums Leben kam.

Das Polizeipräsidium #Freiburg trauert um den saarländischen Kollegen, welcher bei einem Einsatz in Völklingen ums Leben kam.#einervonuns#polizei#polizeisaarland#voelklingen#polizeivoelklingen pic.twitter.com/wJQ1rCntYN— Polizei Freiburg (@PolizeiFR) August 22, 2025 Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird. Twitter Inhalt laden

Der saarländische Innenminister Rheinhold Jost sagte, er trauere „um unseren jungen Kollegen, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit sein Leben verloren hat“ und sprach dessen Familie, Freunden und Kollegen sein Mitgefühl aus. Zugleich versprach er eine sorgfältige Aufarbeitung des Vorfalls.

„Ich trauere mit der Familie des Beamten, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit tödlich verletzt wurde“, schrieb Ministerpräsidentin des Saarlandes Anke Rehlinger (SPD) auf Instagram.

Der Landeschef der CDU im Saarland, Stephan Toscani, teilte mit: „Die Nachricht erfüllt uns mit tiefer Trauer und Bestürzung.“ Er sprach den Angehörigen und Freunden des getöteten Beamten sein Beileid aus.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) äußerte sich „entsetzt und schockiert angesichts der brutalen Gewalttat in Völklingen“. Ein junger Polizist sei im Dienst „aus dem Leben gerissen“ worden. „Wir sind in tiefer Trauer verbunden mit seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen. Meine Gebete sind bei der Familie des Verstorbenen“, sagte Dobrindt nach Angaben des Innenministeriums.

Die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich ebenfalls erschüttert über den Fall. „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Liebsten des im Dienst getöteten Kollegen“, teilte der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke mit. Der Familie wie auch den Kollegen und anderen beteiligten Einsatzkräften wünsche er viel Kraft.

Die Stadt Völklingen hat nach eigenen Angaben rund 40.000 Einwohner und zählt zu den größeren Städten im Saarland. Sie ist vor allem durch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekannt, einem ehemaligen Eisenwerk.(afp/dpa/red)