Gesellschaft Tabakkonsum senken

Drogenbeauftragter fordert: Zigaretten nur noch in lizensierten Läden

Burkhard Blienert will den Tabakkonsum mit lizenzierten Spezialgeschäften reduzieren – auch die Verfügbarkeit von Zigaretten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr über Kioskläden oder Tankstellen hält er für falsch.