Mannheim: Attentat auf Islamkritiker Michael Stürzenberger – Polizei schießt Angreifer nieder

In der Mannheimer Innenstadt hat ein Mann ein Attentat auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger verübt. Ein 32 Sekunden langes Video zeigt, wie der mutmaßliche Täter auf den 59-jährigen Aktivisten und Politiker (ehemals Vorsitzender der inzwischen aufgelösten Kleinstpartei „Die Freiheit“ und früherer Pressesprecher der Münchner CSU) attackiert und auf ihn einsticht.

Noch keine Angaben zur Schwere der Verletzungen

Das Ganze spielt sich an einem Infostand von Stürzenberger und seinen Helfern ab. Während ein Mann den Bewaffneten versucht festzuhalten, eilen Polizeibeamte herbei. Ein Beamter stößt einen weiteren Mann zu Boden, dessen Rolle in dem Video nicht klar wird, die Szene ist nur ganz kurz am oberen Bildrand zu sehen. Möglicherweise gehört er zu dem Angreifer, der sich zwischenzeitlich befreien konnte und auf den Polizisten einsticht, der den zweiten Mann versucht, am Boden zu fixieren. Zweimal stößt der Mann dem Polizisten in den Bereich der rechten Schulter, dann fällt ein Schuss, der mutmaßliche Attentäter fällt zu Boden, weitere Einsatzkräfte eilen herbei und haben das Szenario offenbar unter Kontrolle. Dann endet das Video.

Bei dem Tumult sind im Hintergrund Stimmen zu hören, die unter anderem schreien „Messer weg“. Am unteren Bildrand sieht man Stürzenberger am Boden liegen, eine Stichwunde auf der Rückseite des linken Oberschenkels ist zu erkennen.

In einer ersten Mitteilung schreibt die Mannheimer Pressestelle der Polizei, dass es am Marktplatz der Stadt einen „größeren Polizeieinsatz“ gebe. Ein Rettungshubschrauber sei ebenfalls im Einsatz, der Bereich ist abgesperrt, der Schienenverkehr eingestellt. „Über das Ausmaß und Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden“, zitierten Agenturen die Ordnungshüter.

Eine Gefahr für weitere Beteiligte bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Zahl der Verletzten und zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs.