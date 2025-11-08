Logo Epoch Times

Jedes vierte Kind ist auf Sozialleistungen angewiesen

Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht Zahlen über Familien mit Kindern, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Ökonom Raffelhüschen: Studien zeigen höheres Risiko für Kinder aus Bürgergeld-Familien, später selbst hilfebedürftig zu werden.

Eine junge Familie. Symbolbild.

author-image
Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

In Deutschland ist jeder vierte Minderjährige auf staatliche Sozialleistungen angewiesen. Das geht aus Angaben von Ministerien und der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Anfrage der „Welt“ hervor.

Erhebliche Folgeprobleme

So wächst rund ein Viertel der Minderjährigen in Haushalten auf, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch Transferleistungen wie Bürgergeld, sonstige Sozialhilfe oder Kinderzuschlag bestreiten müssen.
Wie die BA mitteilte, lebten Mitte dieses Jahres 1.810.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren vom Bürgergeld (Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II). Daneben seien im Juni „etwa 1,3 Millionen“ Minderjährige mit dem sogenannten Kinderzuschlag unterstützt worden.
Der Kinderzuschlag ist für Eltern vorgesehen, die zu wenig verdienen, um das Existenzminimum der Kinder zu sichern, aber zu viel, um in das Bürgergeldsystem aufgenommen zu werden.
Der Ökonom Bernd Raffelhüschen sagte der „Welt“: „Wenn in einer Gesellschaft ein hoher Anteil der Kinder mit der Erfahrung groß wird, von Sozialleistungen abzuhängen, führt dies zu erheblichen Folgeproblemen. Studien zeigen immer wieder, dass Jugendliche aus solchen Familien durchschnittlich ein höheres Risiko aufweisen, später selbst nicht auf eigenen Beinen stehen zu können.“

Fast die Hälfte sind keine deutschen Staatsbürger

Ein Faktor für das Ausmaß der von Sozialleistungen abhängigen Minderjährigen ist die Einwanderung von Ausländern, die in Deutschland oft erst viele Jahre nach Einreise Arbeitsplätze finden, mit denen sie ihre Familien selbstständig finanzieren können.
So waren unter den 1.810.000 Kindern und Jugendlichen im Bürgergeld-Bezug zum Stand Juni 2025 laut BA-Angaben 854.000 keine deutschen Staatsbürger.
Kinder mit mehreren Staatsangehörigkeiten zählen in der Statistik ausnahmslos als Deutsche. (dts/red)

