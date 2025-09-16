Logo Epoch Times

vor 12 Minuten

Deutschland darf Megaschulden machen - EU-Kommission winkt Sonderregel durch

vor 26 Minuten

Gasspeicher-Füllstand steigt auf 75 Prozent - Winterversorgung gesichert

vor 41 Minuten

Millionenbetrug mit Coronatests in Saarbrücken: Hauptangeklagter zu sieben Jahren Haft verurteilt

vor 2 Stunden

Deutschland fliegt aus den Top 10 der innovativsten Länder

vor 2 Stunden

Friedensgespräche in Sicht: Trump vermittelt zwischen Ukraine und Russland

vor 3 Stunden

Wohnungsnebenkosten überdurchschnittlich gestiegen

vor 3 Stunden

Nordseeküste: Erster Herbststurm wirbelt Fähren-Fahrpläne durcheinander

vor 4 Stunden

Polens Präsident in Berlin: Migrationspolitik und Reparationsforderungen sorgen für Spannungen

vor 4 Stunden

US-Senat bestätigt Trump-Vertrauten Miran für Fed-Vorstand

vor 4 Stunden

Designierter ZF-Chef kündigt Einschnitte an

Logo Epoch Times
Statistisches Bundesamt

Millionen Haushalte können Strom und Gas nicht zahlen

Trotz gesunkener Energiepreise bleibt die Lage angespannt: Viele Haushalte können Rechnungen nicht rechtzeitig begleichen. Kommen dann noch unerwartete Ausgaben dazu, wird es ganz eng.

top-article-image

Die Stromrechnung sprengt bei vielen Haushalten das Budget. (Symbolbild)

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Millionen Haushalte in Deutschland können ihre Strom- und Gasrechnung nicht bezahlen. Etwa 4,2 Millionen Menschen hierzulande lebten im Jahr 2024 nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Energieversorgern in Zahlungsverzug waren.
Das entsprach nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes fünf Prozent der Bevölkerung. Der Anteil war damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor (5,4 Prozent). Insgesamt haben Menschen, die zur Miete wohnen, häufiger unbeglichene Rechnungen von Versorgungsbetrieben als Eigentümerhaushalte.

Energiepreise weiterhin auf hohem Niveau

Im laufenden Jahr gab es zumindest etwas Entlastung bei den Preisen für Haushaltsenergie: Im August 2025 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland für Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme oder feste Brennstoffe wie Holz und Kohle 2,3 Prozent weniger zahlen als ein Jahr zuvor.
Allerdings befinden sich die Energiepreise weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau, nachdem sie vor allem im Jahr 2022 nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine rasant in die Höhe geschnellt waren.

Viele Haushalte mit Ausgaben ab 1.250 Euro überfordert

Hohe Strom- oder Gasrechnungen sind allerdings nicht die einzige Belastung für Haushalte: Bei vielen reicht das Geld den Zahlen der Wiesbadener Statistiker zufolge auch nicht für unerwartete größere Ausgaben ab 1.250 Euro. Knapp ein Drittel (32,2 Prozent) der Bevölkerung in Deutschland lebte im Jahr 2024 in Haushalten, die solche Ausgaben – wie etwa die Reparatur oder den Austausch defekter Haushaltsgeräte – nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnten. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.