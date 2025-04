Nach tödlichem Unfall vor Konzert: Nino de Angelo sagt Auftritt in Leipzig ab

Am Morgen habe es „einen tödlichen, tragischen Unfall beim Aufbau der Produktion“ in der Konzertarena gegeben, sagte de Angelo in einem auf dem Leipziger Marktplatz aufgenommenen und in sozialen Medien veröffentlichten Video.

Die Leipziger Polizei bestätigte einen Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen, bei dem ein 53-Jähriger gestorben sei. Der Mann sei bei Höhenarbeiten im Zusammenhang mit dem Aufbau für ein Konzert aus großer Höhe hinabgestürzt. Er erlag demnach im Krankenhaus wenig später seinen Verletzungen.

Das Konzert werde daher verschoben, in Kürze werde ein Ersatztermin bekannt gemacht, sagte de Angelo, der die Fans dafür „um Euer Verständnis“ bat. Die Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit. Am Freitag will der Musiker auf seiner „Irgendwann im Leben“-Tour in Hannover auftreten. (afp)