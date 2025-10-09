Logo Epoch Times

In einem Mehrfamilienhaus

Nordrhein-Westfalen: Über mehrere Etagen: Illegale Cannabisplantage entdeckt

Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus eine illegale Cannabisplantage entdeckt, die sich über mehrere Etagen erstreckte. Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurden rund 900 Pflanzen beschlagnahmt.

top-article-image

Eine Cannabispflanze (Archivbild)

Foto: Michaela Stache/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

In Mönchengladbach hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus eine illegale Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen entdeckt. Die Indoorplantage habe sich über mehrere Etagen erstreckt, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte den Ermittlern einen entsprechenden Hinweis gegeben.
Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurden laut Polizei rund 900 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen beschlagnahmt. Auch diverse Anbauutensilien wie Wärmestrahler und Zeitschaltuhren wurden gefunden.
Eine von der Polizei beauftragte Firma baute die Plantage unter Aufsicht der Beamten ab. Die Ermittlungen zum Betreiber dauerten den Angaben zufolge an.(afp/red)

