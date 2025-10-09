Nordrhein-Westfalen: Über mehrere Etagen: Illegale Cannabisplantage entdeckt

In Mönchengladbach hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus eine illegale Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen entdeckt. Die Indoorplantage habe sich über mehrere Etagen erstreckt, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte den Ermittlern einen entsprechenden Hinweis gegeben.

Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurden laut Polizei rund 900 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen beschlagnahmt. Auch diverse Anbauutensilien wie Wärmestrahler und Zeitschaltuhren wurden gefunden.

Eine von der Polizei beauftragte Firma baute die Plantage unter Aufsicht der Beamten ab. Die Ermittlungen zum Betreiber dauerten den Angaben zufolge an.(afp/red)