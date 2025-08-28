Logo Epoch Times

Trump-Regierung will Visa für ausländische Studenten und Journalisten verkürzen

Staatliche Gesundheitsleistungen für Beamte werden immer teurer

Außenminister besucht Estland: Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit

Selenskyj schickt Unterhändler nach New York - Luftangriffe beschädigten EU-Vertretung in Kiew

Respekt haben, Position beziehen: Klöckner weist Kritik an ihrer Amtsführung zurück

Berlin: Polizei durchsucht von Linksextremisten besetztes Haus

CSU schlägt „verpflichtendes Vorsorgekonto“ für Bürger vor

Forsa: Mehrheit befürwortet Sozialreformen

Getötet aus Hass? Nach Schüssen an katholischer Schule Motiv unklar

DGB-Chefin kritisiert Vorschlag für „Boomer-Soli“ und schließt Kürzungen beim Bürgergeld aus

Bislang unveröffentlichte Analyse

Deutschland verliert seit einem Jahrzehnt Anteile im Welthandel

Deutschland als exportorientierte Nation kämpft seit Jahren mit erheblichen Herausforderungen im Welthandel. Besonders betroffen bei der Schwäche für die Bundesrepublik ist laut einer neuen Studie die Autoindustrie.

top-article-image

Hamburger Container-Hafen (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Seit etwa einem Jahrzehnt schrumpft Deutschlands Marktanteil auf wichtigen Absatzmärkten und in Schlüsselindustrien wie der Autobranche und dem Maschinenbau. Zu diesem Ergebnis kommt eine bislang unveröffentlichte Analyse des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen, über die der „Spiegel“ berichtet.
Der Marktanteilsverlust am Welthandel betrug seit 2013 im Schnitt rund 0,11 Prozentpunkte pro Jahr. Die Exporte Deutschlands sind in dieser Zeit weniger stark gestiegen als das Welthandelsvolumen.

Trumps Zollpolitik bremst China

Vor allem der Aufstieg Chinas und die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump haben die Handelsstrukturen erheblich verändert. Etwa ein Drittel des globalen Volumens entfiel zuletzt auf die USA und Europa, gut ein Sechstel auf China. Insgesamt stehen die drei großen Wirtschaftsräume für die Hälfte des Welthandels.
China gewann von 2013 bis 2024 im Schnitt rund 0,36 Prozentpunkte am Weltmarkt dazu. Dabei steigerte die Volksrepublik ihren Anteil vor allem außerhalb der USA, auf dem US-Markt musste das Land laut Analyse „spürbare Einbußen“ hinnehmen.
Bereits ab 2018, während Trumps erster Amtsperiode, stieg der Anteil jener chinesischen Exporte, die von den USA mit Zöllen belegt wurden, von knapp einem Prozent auf zwei Drittel. Mittlerweile haben beide Länder gegenseitige Zölle auf praktisch alle Importe verhängt. Dies führt zu einer Umlenkung der Handelsströme.

China kompensiert US-Verluste in Europa

Die Verluste in den USA kompensierte China unter anderem mit höheren Marktanteilen in Europa. Auch die USA glichen den Rückgang im Chinageschäft teils mit Zugewinnen in Europa aus. Europa wiederum gewann Marktanteile von China auf dem US-Markt.
Deutschland hingegen konnte von diesem Trend nicht profitieren. Die zusätzlichen Anteile sicherten sich die anderen EU-Länder. Auch die Zugewinne Chinas auf dem europäischen Markt gingen vor allem zulasten Deutschlands.
Als Haupttreiber für die Verluste der Bundesrepublik sieht die Studie die deutsche Autoindustrie, sie habe „zentrale Zukunftstrends“ wie die Wende zu alternativen Antrieben „zu spät aufgegriffen“. Grundlage der Analyse war die Datenbank der Vereinten Nationen, die Handelsdaten von mehr als 170 Ländern umfasst. (dts/red)

