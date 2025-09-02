Logo Epoch Times

vor 19 Minuten

Jaguar Land Rover nach Cyberattacke lahmgelegt

vor 22 Minuten

Spitzen der Koalition beraten über Sozialsysteme

vor 22 Minuten

Israels Generalstabschef: Haben mit Operation Gaza begonnen

vor 43 Minuten

Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Marseille - Angreifer erschossen

vor einer Stunde

GPS-Störung an von der Leyens Flugzeug: Bulgarien leitet keine Ermittlungen ein

vor einer Stunde

Berlusconi sichert „ProSiebenSat.1“ redaktionelle Unabhängigkeit zu

vor 2 Stunden

Solarzellen: Bei Meyer-Burger gehen in Ostdeutschland die Lichter aus

vor 2 Stunden

Seit Januar wurden 82.900 Asylanträge gestellt - im August waren es 7.800

vor 2 Stunden

Schlamm begräbt Dorf in Darfur - tausend Tote befürchtet

vor 3 Stunden

Forsa: AfD weiter vor Union - nur 29 Prozent sind mit Merz zufrieden

Logo Epoch Times
Handel an der New Yorker Börse

Onlinebezahldienst Klarna geht an die Börse

Rund 20 Jahre nach der Gründung geht der schwedische Onlinebezahldienst Klarna in New York an die Börse. Ziel des Aktienverkaufs seien Einnahmen von bis zu 1,1 Milliarden Euro.

top-article-image

Die App des schwedischen Zahlungsanbieters Klarna. Die Finanzfachleute der Unternehmensberatung Strategy erwarten, dass die großen digitalen Finanzdienstleister etablierte Banken weiter bedrängen werden.

Foto: Jonas Walzberg/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der Bezahldienst Klarna will mit seinem Börsengang in New York bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Großteil davon soll an bestehende Investoren gehen. Nur etwa 205 Millionen US-Dollar sollen direkt dem schwedischen Fintech verbleiben. Das geht aus den Unterlagen hervor, in denen Klarna die Einzelheiten des Börsengangs an der Wall Street veröffentlicht hat.
Klarna war unter anderem mit dem Angebot gestartet, das Bezahlen im Onlinehandel durch den Kauf auf Rechnung zu vereinfachen. Die Firma war auch ein Vorreiter des Modells „Kaufe jetzt, zahle später“.
Mehr dazu
Geld macht Klarna zum Beispiel mit Zinsen bei verzögerten Zahlungen. Ende vergangenen Jahres kam Klarna auf 93 Millionen aktive Kunden.
Das Unternehmen versucht seitdem, sich mehr und mehr als vollwertige Neobank zu positionieren, die mit Anbietern wie Revolut oder N26 im Wettbewerb steht. So hat Klarna am Dienstag die Einführung einer eigenen Debitkarte angekündigt.

Milliardenbewertung in Aussicht

Das Unternehmen und einige seiner Investoren bieten laut der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Meldung 34,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 bis 37 US-Dollar pro Stück an.
Bei einem Preis von 37 US-Dollar pro Aktie hat Klarna einen Börsenwert von 14 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug 2,8 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn 21 Millionen US-Dollar, wie aus den Unterlagen zum Börsengang hervorgeht. Die Klarna-Aktie wurde für den Handel an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „KLAR“ zugelassen
Mehr dazu
Klarna hatte bereits im März einen Antrag auf Börsengang bei der SEC gestellt, die Pläne jedoch zwischendurch auf Eis gelegt.
Drei schwedische Jungunternehmen gründeten das Unternehmen 2005 unter dem Namen Kreditor, 2010 wurde es in Klarna umbenannt. Seit 2017 hat Klarna auch eine Banklizenz. Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 100 Millionen Verbraucher sowie 720.000 Händler den Bezahldienst. Täglich werden demnach 2,9 Millionen Einkäufe abgewickelt. (afp/dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.