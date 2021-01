Biden hebt rechtliche Anerkennung der Geschlechter auf – Kritiker alarmiert über Gefahren für junge Frauen

Die rechtliche Anerkennung von beiden Geschlechtern wird durch eine Verfügung von US-Präsident Biden aufgehoben. Kritiker weisen auf erhebliche Folgen in Schulen, religiösen Einrichtungen, Privaträumen und beim Frauensport hin.

US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am 20. Januar eine Verfügung, welche die Regierung beauftragte, alle Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf Diskriminierung aufgrund des Geschlechts neu zu definieren. Es geht dabei um die „Geschlechtsidentität“.

Wenn die Verfügung Bestand hat, wird sie jegliche rechtliche Anerkennung der beiden Geschlechter aufheben und Schutzmaßnahmen, die Frauen in der Bundesregierung und in anderen Bereichen wie der Privatsphäre im Badezimmer und im Sport genossen haben, auslöschen.

Die Verfügung wurde von Aktivisten für Transgenderismus begrüßt. Kritiker sehen darin die Gefahr, dass sie den Schutz für Frauen und Mädchen schwächt. Es bleibt abzuwarten, wie die Verwaltung die Verfügung in bestimmten Fällen interpretieren wird.

Die Formulierung deutet darauf hin, dass Frauen-Sport, -Toiletten und -Umkleideräume an staatlich finanzierten Institutionen für biologische Männer offen sein müssen, die sich als weiblich identifizieren. Das würde alle Schulen und Hochschulen einschließen, die Finanzierungen vom Bund erhalten.

„Kinder sollten lernen können, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob ihnen der Zugang zur Toilette, zur Umkleide oder zum Schulsport verwehrt wird“, heißt es in der Anordnung.

Die Verfügung nimmt die „Geschlechtsidentität“ in die Definition, auch im Wohnungs-, Arbeits- und Gesundheitswesen.

„Erwachsene sollten in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und einem Beruf nachzugehen, in der Gewissheit, dass sie nicht gefeuert, degradiert oder benachteiligt werden, weil sie mit jemandem nach Hause gehen oder weil ihre Kleidung nicht den geschlechtsspezifischen Stereotypen entspricht“, heißt es in der Anordnung.

„Menschen sollten Zugang zu medizinischer Versorgung und ein Dach über dem Kopf haben, ohne geschlechtsspezifischer Diskriminierung ausgesetzt zu sein“, so die Verfügung.

Sie weist Bundesbehörden an, „alle bestehenden Anordnungen, Vorschriften, Leitfäden, Richtlinien, Programme oder andere Maßnahmen“ zu überprüfen, die sich auf geschlechtsspezifische Diskriminierung beziehen, und Änderungen vorzunehmen oder neue Vorschriften zu erlassen, die die Geschlechtsidentität einschließen.

Wie genau sich die Verordnung in der Praxis auswirken wird, hängt davon ab, wie die einzelnen Behörden sie interpretieren – insbesondere, was sie als Geschlechtsidentität ansehen und was nicht.

Genderfluid: Zwischen den Geschlechtern bewegende Geschlechtsidentität

Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter „Geschlechtsidentität“ Männer, Frauen und Transgender-Personen, also Menschen, die ihr Leben aufgrund von Geschlechtsdysphorie, dem Gefühl des extremen Unbehagens mit ihrem biologischen Geschlecht, als das andere Geschlecht leben wollen.

Dennoch hat sich der Begriff zu einem fließenden Konzept entwickelt, das alles umfasst. Es geht darum, wie man sich in einem bestimmten Moment basierend auf inneren Gefühlen identifiziert, und nicht um eine Festlegung der Identität.

Laut der Frühjahrsumfrage 2020 des nationalen Gesundheitsberichts für Hochschulen identifizieren sich etwa 2,1 Prozent der Hochschulstudenten als transgender. Aber nur etwa 0,3 Prozent sehen sich als Transgender Mann-zu-Frau oder Frau-zu-Mann. Für die anderen 1,8 Prozent waren unter den häufigsten Geschlechtsidentitäten „nicht-binär“, „genderfluid“, „genderqueer“ und „meine Identität ist nicht aufgeführt“.

Online-Diskussionen unter Personen, die sich als eines dieser neuen Geschlechter betrachten, zeigen, dass sich nicht alle von ihnen als Transgender bezeichnen. Einige geben an, dass sie sich in der Tat in ihrem Körper wohlfühlen. Ein gemeinsames Thema scheint zu sein, dass ihre Geschlechtsidentität unbeständig ist. An einem Tag mögen sie sich als Frauen betrachten, an anderen Tagen als Männer, androgyn oder etwas ganz anderes.

Ein weiteres gemeinsames Thema ist das „Coming-out“, um der Welt mitzuteilen, dass sie sich nicht als das betrachten, was ihr biologisches Geschlecht vorgibt – um in unterschiedlichem Maße die traditionellen Werte abzulehnen, nach denen biologische Frauen eine weibliche Rolle und biologische Männer eine männliche Rolle spielen.

Diese Aussage nimmt oft eine politische Wendung im Sinne der quasi-marxistischen „kritischen Geschlechtertheorie“, welche die menschliche Geschichte als Kampf zwischen einem unterdrückerischen „cis-geschlechtlichen Heteropatriarchat“ und unterdrückten „geschlechtsuntypischen Individuen“ uminterpretiert.

Mit Bidens Anordnung wird die Gender-Ideologie gewissermaßen zur offiziellen Politik der US-Regierung. Die Folgen werden sich erst mit der Zeit zeigen, aber in einigen Bereichen sind sie bereits sichtbar.

Frauensport könnte durch Verfügung zerstört werden

Egal wie die Regelungen ausfallen, es ist klar, dass die Verfügung beabsichtigt, Männern, die sich als Frauen identifizieren, zu erlauben, in Frauensportarten zu konkurrieren, so Christiana Holcomb, Rechtsberaterin der Alliance Defending Freedom, einer christlichen Interessengruppe.

Diese Regelung wurde bereits in Connecticut eingeführt – und zwar mit „verheerenden Auswirkungen“, sagte sie in einem Gespräch mit der Epoch Times.

In zwei Jahren haben zwei Männer, die ihre Identität auf weiblich umgestellt haben, 15 Leichtathletik-Meisterschaftstitel der Frauen abgeräumt, die zuvor von neun Mädchen gehalten wurden, sagte sie.

„Junge Frauen im ganzen Bundesstaat verloren Medaillen, die sie sich verdient hatten“, erzählt sie. Es waren Aufstiegsmöglichkeiten, um auf der nächsten Ebene des Wettbewerbs zu konkurrieren, und sogar Möglichkeiten, vor Hochschul-Scouts zu konkurrieren, „was, wie wir wissen, die Stipendienmöglichkeiten einer jungen Frau beeinflussen könnte“, so Holcomb.

Transgender-Athleten, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen, bei der der Testosteronspiegel gesenkt wird, verlieren einen Großteil der körperlichen Vorteile des geborenen Mannes. Die Forschung zeigt allerdings, dass der Prozess Jahre dauert und bestimmte körperliche Vorteile lange intakt bleiben.

„Sobald die männliche Pubertät abgeschlossen ist, macht die Testosteron-Unterdrückung die biologischen Vorteile, die Männer besitzen, nicht mehr rückgängig: größere Herzen, Lungen und Knochen, größere Knochendichte, mehr sauerstoffreiches Blut, mehr schnell trainierbare Muskelfasern und eine weitaus größere Muskelmasse“, schrieb Abigail Shrier, Journalistin und Autorin von „Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters“ [zu Deutsch: „Irreversible Damage: Der Transgender-Wahnsinn, der unsere Töchter verführt“], in einem kürzlich erschienenen Kommentar.

In einem Fall in Connecticut trat ein Leichtathlet mehrere Jahre lang als Mann an, bevor er nur wenigen Wochen danach als Frau antrat und sofort zwei Meisterschaften mit Rekordzeiten gewann.

Die Debatte um Transgender-Athleten hat sich bis zu dem Punkt polarisiert, an dem viele davon ausgehen, dass Transgender-Athleten sich absichtlich ihren Weg zu Trophäen erschwindeln, während andere davon ausgehen, dass Menschen, die sich gegen die Aufnahme von Transgender-Athleten stellen, dies aus Hass tun.

Transgender-Personen sagen, dass es ihr Wohlbefinden verbessert, als ihr bevorzugtes Geschlecht wahrgenommen zu werden. Umfragen zeigen, dass etwa 30 Prozent der Jugendlichen, die sich als Transgender identifizieren, einen Selbstmordversuch unternehmen. Diejenigen, die nicht mit Mobbing konfrontiert sind oder sich diskriminiert fühlen, scheinen eine deutlich geringere, wenn auch immer noch hohe, Suizidversuchsrate zu haben.

Unabhängig von der Ehrlichkeit der Athleten in Bezug auf ihr erklärtes Geschlecht, haben diejenigen, die männlich geboren wurden, laut Holcomb einen unfairen Vorteil.

„Offen gesagt, es ist ungesetzlich“, sagte sie und erklärte, es verstoße gegen Artikel IX der Bildungsnovelle von 1972, die Chancengleichheit in der Bildung garantiert.

Das US-Bildungsministerium kam in einem Schreiben vom 15. Mai 2020 zu demselben Schluss, dass Connecticut die Bürgerrechte von Sportlerinnen verletzt. Dieses Argument könnte die Verfügung von Präsident Biden auf den Prüfstand stellen.

Toiletten, Umkleideräume und darüber hinaus

Die Erwähnung des Zugangs zu Toiletten und Umkleidekabinen in der Anordnung lässt die Bedenken über die Privatsphäre und sogar die Sicherheit von Jugendlichen wieder wachsen.

„Wir haben aus gutem Grund getrennte Räume für die Privatsphäre und Schulen haben die Pflicht, die Privatsphäre und die Würde der jungen Frauen zu schützen, und das alles wird [durch die Verfügung] völlig verletzt, wenn einem biologischen Mann erlaubt wird, Zugang zu diesen Räumen zu haben, und das mit voller Berechtigung sogar“, sagte Christiana Holcomb im Gespräch mit der Epoch Times.

Kritiker verurteilen auch, dass „inklusive“ Richtlinien bei Toiletten und Umkleideräumen Kriminelle dazu ermutigen, Frauen zu belästigen, indem sie vorgeben, Transgender zu sein. Vorfälle, welche diese Sorge unterstreichen, wurden in den letzten Jahren in den Medien berichtet.

„Die Anordnung der Biden-Administration ist sehr weit gefasst und wird nicht nur öffentliche Schulen betreffen, sondern auch Arbeitsplätze, möglicherweise sogar Obdachlosenheime für Frauen und Schutzräume vor häuslicher Gewalt“, sagte Holcomb.

Die Warnung eines Richters

Bidens Verfügung stützt sich auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Juni 2020 in der Rechtssache Bostock gegen Clayton County. In der Sache wurde festgestellt, dass das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Artikel VII des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 auch die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität abdeckt.

Die Entscheidung kam für viele Konservative überraschend, da sie vom Richter Neil Gorsuch stammte, der 2017 von Präsident Donald Trump nominiert wurde, und von dem allgemein erwartet wurde, dass er das Gesetz wie geschrieben auslegt.

Dennoch kam die Meinung einem „richterlichen Machtwort“ gleich, bei dem „Richter sich an einer neuartigen Form des lebendigen Wortlauts festklammern, um die gewöhnliche Bedeutung umzuschreiben und das amerikanische Recht neu zu gestalten“, bemerkte Richter Brett Kavanaugh, ein weiterer Trump-Kandidat, in einem abweichenden Urteil.

Die Entscheidung war explizit auf die Arbeitswelt beschränkt und sollte nicht so interpretiert werden, dass sie in irgendeiner Weise für den Frauensport gilt, sagte Holcomb im Gespräch.

Aber Richter Samuel Alito warnte in seiner eigenen abweichenden Meinung, dass die Entscheidung die Tür öffnen würde, um sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Gesetze einzufügen, die Geschlechterdiskriminierung generell verbieten.

„Unter der Entscheidung des Gerichts … können Transgender-Personen damit argumentieren, dass sie berechtigt sind, die Toilette oder eine Umkleidekabine zu benutzen, die für Personen des Geschlechts, mit dem sie sich identifizieren, vorbehalten ist, und während das Gericht nicht definiert, was es unter einer Transgender-Person versteht, kann der Begriff für Personen gelten, die ‚genderfluid‘ sind, das heißt, Personen, deren Geschlechtsidentität gemischt ist oder sich im Laufe der Zeit ändert“, sagte er.

„So kann eine Person, die keine körperliche Umwandlung vorgenommen hat, das Recht beanspruchen, die Toilette oder Umkleidekabine zu benutzen, die dem Geschlecht zugeordnet ist, mit dem sich die Person zu diesem Zeitpunkt identifiziert. Das Gericht liefert keinen Anhaltspunkt dafür, warum der Anspruch einer Transgender-Person auf einen solchen Toiletten- oder Umkleidekabinen-Zugang nicht bestehen könnte“, sagt Richter Alito.

Er stellte fest, dass „für Frauen, die Opfer eines sexuellen Übergriffs oder Missbrauchs geworden sind, die Erfahrung, eine unbekleidete Person mit der Anatomie eines Mannes an einem abgeriegelten und sensiblen Ort wie einer Toilette oder einer Umkleidekabine zu sehen, ernsthaften psychologischen Schaden verursachen kann“.

Diese Auslegung der Geschlechterdiskriminierung würde auch in das Vorrecht religiöser Einrichtungen eingreifen, Mitarbeiter einzustellen, die „den Glauben leben“, da sie per Gesetz gezwungen wären, „Personen zu beschäftigen, deren Verhalten gegen die Glaubensgrundsätze der Organisation verstößt“. Dies würde die Gruppe zwingen, „eine anstößige Botschaft zu vermitteln“, so Richter Alito.

Das Problem ist „vielleicht am akutesten“ bei der Einstellung von Lehrern, sagte er.

„Wenn eine religiöse Schule lehrt, dass Sex außerhalb der Ehe und Verfahren zur Geschlechtsumwandlung unmoralisch sind, kann die Botschaft verloren gehen, wenn die Schule einen Lehrer einstellt, der in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt oder sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat oder unterzogen wird“, so der Richter.

Der konservative Aktivist Gary Bauer von der Initiative „Campaign for Working Families“ schrieb am Montag über die Wahlumfragen, die zeigen, dass „junge Frauen mit überwältigender Mehrheit für Joe Biden gestimmt haben“.

„Und seine Antwort auf diese jungen Frauen war, eine Verfügung zu erlassen, die den Frauensport als Ort für junge Frauen, sich auszuzeichnen, möglicherweise eliminiert“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass viele weibliche High-School-Athleten aufgrund der Einführung von Richtlinien, die auf der Transgender-Ideologie basieren, Stipendienmöglichkeiten verloren haben.

„Die Trump-Administration hat versucht, diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Aber hier kommt ‚Mr. Nice Guy’, von dem man uns sagt, er sei ein Gemäßigter. Er hat letzte Woche eine Verfügung erlassen, die, wenn sie Bestand hat, möglicherweise den Frauensport in den nächsten zehn Jahren zerstören wird und Ihren Töchtern und Enkelinnen die Chancen verwehrt, die Artikel IX in den letzten 49 Jahren geboten hat“, so der Aktivist.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Biden Opens Door to Men Who Identify as Women to Enter Women’s Sports, Bathrooms, Locker Rooms

(deutsche Bearbeitung von sza)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.