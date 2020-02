„Armes, blindes Deutschland“: Publizist Grosz wirft Eliten Versagen gegenüber dem Extremismus vor

In einem Kommentar für die Zeitung „Österreich“ hat der Publizist und frühere Chef des „Bündnis Zukunft Österreich“ (BZÖ), Gerald Grosz, den deutschen Eliten und der politischen Mitte des Landes Unfähigkeit vorgeworfen, die Interessen der Normalbevölkerung und die Demokratie gegen Extremismus zu verteidigen.

Deutschland sei, so Grosz, in den vergangenen 50 Jahren regelmäßig von Terror heimgesucht worden. Der Bogen ziehe sich von der linksextremen RAF in den 1970ern über den rechtsextremen NSU in den frühen 2000ern und Anschläge von islamischen Extremisten in deutschen Großstädten bis hin zum Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke und erst jüngst die Ereignisse von Halle und Hanau.

Insgesamt habe Deutschland damit nun 1314 dokumentierte Terrorakte erlebt, die das Land in unterschiedlichem Ausmaß erschüttert hätten.

Verantwortungsträger in Deutschland hysterisieren oder relativieren

Daraus habe Deutschland jedoch nicht gelernt, schreibt Grosz. Vielmehr hätte die politische Führung des Landes noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, indem sie „spaltende statt einende Entscheidungen“ getroffen hätte.

Die vernünftigen Kräfte hätten davor kapituliert, die demokratischen Parteien versagt und die kollektive Unfähigkeit, praktikable Lösungen zu konkreten Problemen zu liefern, sorge für noch mehr Polarisierung und Radikalisierung.

Am Ende könne dies noch mehr an Fanatismus und künftigem Extremismus nach sich ziehen. Das dauerhafte Scheitern der legitimierten demokratischen Anführer werde zum Brandbeschleuniger für anarchische Gewalt, Mord und Terror.

„Die Verantwortungsträger von Merkel abwärts suchen die Schuld nicht bei sich selbst und ihrer Politik“, schreibt Grosz weiter, „sondern es wird nach dem jeweiligen ideologischen Standpunkt relativiert oder hysterisiert, Schuld zu- oder Schuld abgewiesen, vergiften sich die Verantwortungsträger nicht nur selbst, sondern auch weiterhin die Gesellschaft und sie offenbaren damit ja nur die gänzliche Blindheit des Rechtsstaates gegenüber den von ihnen selbst gezüchteten Gefahren.“

Grosz sieht „geifernde Freude“ über Untaten des jeweils entgegengesetzten Extremismus

Man sehe den Splitter im Auge des anderen, nur den Balken im eigenen Auge nicht. Ein Mangel an rechtsstaatlichem Bewusstsein, demokratischen Umgangsformen und der Fähigkeit zur Selbstkritik ermögliche es Extremisten aller Couleur, die Zivilisation in den Abgrund zu ziehen.

Zudem sehe sich jeder Extremismus im Wüten des jeweils gegnerischen gerechtfertigt und freue sich sogar darüber. Eine apathische Mitte jedoch lasse sich bereitwillig einschüchtern und überlasse damit den Extremisten das Feld:

„Die geifernde Freude der Linken, dass es endlich wieder rechtsradikale Anschläge gibt, die geifernde Freude der Rechten, sich in islamischen Anschlägen oder linksextremen Umtrieben gerechtfertigt zu sehen. Dazu gesellt sich das Schweigen der Mitte und damit das Unvermögen, die breite Gesellschaft und die Demokratie zu verteidigen. Armes, blindes Deutschland!“

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]