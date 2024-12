Nikolaus kommt mit dem Boot zu den Kindern

Von Fackelschwimmern begleitet ist der Nikolaus in Bernkastel-Kues in einem Ruderboot über die Mosel ans Ufer gekommen, um Kinder zu beschenken. An Land gelandet verteilte der Mann im roten Gewand mit weißem Rauschebart Schoko-Nikoläuse an kleine und große Kinder mit staunenden Augen.

Die rund 100 Sporttaucher, die Fackeln in ihren Händen hielten, trugen allesamt rote Nikolausmützen und spezielle Tauchanzüge. Das Wasser in der Mosel sei zu dieser Jahreszeit zwischen sechs und neun Grad kalt, teilte der Sporttauchclub Oktopus mit.

Für das besondere Ereignis legten die Taucher eine rund 1,8 Kilometer Strecke zurück. Viele Zuschauer säumten das Ufer und die Brücke, um das Lichtspektakel zu bestaunen.

Die Aktion zum Nikolaus gibt es seit mehr als 40 Jahren in dem Moselstädtchen, wie der Vorsitzende des dortigen Gewerbevereins, Frank Hoffmann, sagte.

Bernkastel-Kues ist dem Nikolaus schon lange verbunden. 1338 gründeten die Schiffer und Fischer eine Nikolausbruderschaft, weil sie den heiligen Nikolaus als ihren Schutzpatron ansahen. (dpa/red)