Vierlingsgeburt in Vechta

In einer Klinik im niedersächsischen Vechta sind Vierlinge geboren worden. Die frühgeborenen Babys kamen per Kaiserschnitt im St. Marienhospital Vechta zur Welt, sagte ein Sprecher des Krankenhauses am Mittag.

Obwohl der geplante Entbindungstermin erst für Mitte April geplant war, überstanden die 22 Jahre alte Mutter und die Babys die Geburt am Dienstagmorgen ohne Komplikationen.

Die Neugeborenen heißen Anais Rebeca, Eric Gabriel, Patrick Mathias und David Cristian, wiegen zwischen 1.120 und 1.480 Gramm und kamen kurz hintereinander zur Welt.

Ihre Mutter sei zunächst mit vorzeitigen Wehen in ein Krankenhaus in Aurich gekommen. Von dort aus wurde sie ins Hospital nach Vechta gebracht, das sich auf die Versorgung von Früh- und Neugeborenen spezialisiert hat.

Die Familie aus Emden hat bereits einen knapp zwei Jahre alten Jungen. Vierlingsgeburt kommen nach Angaben des Hospitals selten vor. So werden statistisch gesehen deutschlandweit nur einmal im Jahr Vierlinge geboren. (dpa/red)