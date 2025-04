Panorama 4.000 Meter hohe Aschesäule

Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ausgebrochen

Vier Kilometer steigt am Morgen eine Aschesäule am Vulkan Kanlaon in den Himmel. Der Feuerberg ist berüchtigt – es gab hier auch schon Tote. Sind weitere Eruptionen zu erwarten?