Ägyptens bekanntester politischer Gefangener Abdel Fattah aus Haft entlassen

Abdel Fattahs Schwester Mona Seif veröffentlichte am Dienstag im Onlinedienst X ein Foto, auf dem sie ihren Bruder umarmt. Auf einer weiteren Aufnahme ist der Aktivist mit seiner Mutter zu sehen.

Abdel Fattahs Anwalt und mehrere Regierungsvertreter hatten am Montag erklärt, dass al-Sisi dem seit sechs Jahren inhaftierten Abdel Fattah den Rest seine Haftstrafe erlassen habe. Der 43-Jährige war der bekannteste politische Gefangene des Landes und ein wichtiger Vertreter des Arabischen Frühlings in Ägypten – der Revolution, die 2011 zum Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak führte.

Der Aktivist und Blogger wurde 2021 zu fünf Jahren Haft verurteilt, inhaftiert war er jedoch bereits seit 2019. Ihm wurde vorgeworfen, „Falschinformationen“ verbreitet zu haben – ein in Ägypten gängiger Vorwurf gegen Regierungskritiker.

Abdel Fattah befand sich seit Anfang des Monats im Hungerstreik. Anfang September hatte der ägyptische Menschenrechtsrat ein Begnadigungsgesuch für mehrere politische Gefangene gestellt, darunter Abdel Fattah.

Der Fall des Ägypters, der auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte die Aufmerksamkeit von Politikern, Prominenten und Menschenrechtsorganisationen auf sich gezogen. Die britische Regierung setzte sich immer wieder für Abdel Fattah ein. Die Vereinten Nationen kritisierten seine Inhaftierung als willkürlich.(afp)