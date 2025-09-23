Logo Epoch Times

vor 12 Minuten

Historischer Schritt: Macron verkündet formale Anerkennung Palästinas

vor 39 Minuten

Unterschätzte Glücksspielsucht: Zocken bis in den Ruin

vor einer Stunde

Nach Drohnen-Alarm: Flughäfen in Kopenhagen und Oslo wieder geöffnet

vor 2 Stunden

Richterwahl im Bundestag: Wahlausschuss nominiert neue SPD-Kandidatin Emmenegger

vor 2 Stunden

Das Wichtigste zum Bundeshaushalt 2026: Rekordetat 520 Milliarden Euro - Schulden steigen

vor 2 Stunden

Bali: Historischer Handelsdeal zwischen EU und Indonesien

vor 10 Stunden

Weißes Haus: Oracle soll Tiktok-Nutzer in den USA schützen

vor 11 Stunden

Trump trifft am Dienstag Selenskyj in New York

vor 11 Stunden

Israel will nicht an UN-Sicherheitsratssitzung zu Gaza-Krieg teilnehmen

vor 12 Stunden

Chiphersteller Nvidia will Milliarden in OpenAI-Rechenzentren investiern

Logo Epoch Times
Aktivist für Demokratie

Ägyptens bekanntester politischer Gefangener Abdel Fattah aus Haft entlassen

Nach seiner Begnadigung durch den ägyptischen Präsidenten al-Sisi ist der prominente politische Gefangene Alaa Abdel Fattah aus der Haft entlassen worden.

top-article-image

Ägyptens führender pro-demokratischer Aktivist Alaa Abdel-Fattah während einer Konferenz an der American University im März 2019.

Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Abdel Fattahs Schwester Mona Seif veröffentlichte am Dienstag im Onlinedienst X ein Foto, auf dem sie ihren Bruder umarmt. Auf einer weiteren Aufnahme ist der Aktivist mit seiner Mutter zu sehen.
Abdel Fattahs Anwalt und mehrere Regierungsvertreter hatten am Montag erklärt, dass al-Sisi dem seit sechs Jahren inhaftierten Abdel Fattah den Rest seine Haftstrafe erlassen habe. Der 43-Jährige war der bekannteste politische Gefangene des Landes und ein wichtiger Vertreter des Arabischen Frühlings in Ägypten – der Revolution, die 2011 zum Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak führte.
Der Aktivist und Blogger wurde 2021 zu fünf Jahren Haft verurteilt, inhaftiert war er jedoch bereits seit 2019. Ihm wurde vorgeworfen, „Falschinformationen“ verbreitet zu haben – ein in Ägypten gängiger Vorwurf gegen Regierungskritiker.
Abdel Fattah befand sich seit Anfang des Monats im Hungerstreik. Anfang September hatte der ägyptische Menschenrechtsrat ein Begnadigungsgesuch für mehrere politische Gefangene gestellt, darunter Abdel Fattah.
Der Fall des Ägypters, der auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte die Aufmerksamkeit von Politikern, Prominenten und Menschenrechtsorganisationen auf sich gezogen. Die britische Regierung setzte sich immer wieder für Abdel Fattah ein. Die Vereinten Nationen kritisierten seine Inhaftierung als willkürlich.(afp)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.