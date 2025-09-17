Allein der Goldpreis beträgt 600.000 Euro: Diebstahl im Pariser Naturkundemuseum

Unbekannte haben bei einem Einbruch in das Pariser Naturkundemuseum Ausstellungsstücke aus natürlich vorkommendem Gold gestohlen. Die gestohlenen Stücke hätten nach dem aktuellen Goldpreis einen Wert von 600.000 Euro, teilte das Museum mit.

Aufgrund seiner elementaren Form, die auch gediegen Gold genannt wird, habe das Diebesgut zudem einen „unschätzbaren kulturellen Wert“.

Der Diebstahl habe sich in der Nacht zum 16. September in der Abteilung für Geologie und Gesteinskunde ereignet. Es handle sich um einen „unschätzbaren Verlust“ für die Forschung und das Kulturerbe. Die Museumsabteilung soll bis auf Weiteres geschlossen bleiben, die Überwachung wird verstärkt.

Jüngst gab es mehrere Diebstähle

In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach spektakuläre Diebstähle aus französischen Museen gegeben. Anfang September waren Einbrecher in das Porzellan-Museum von Limoges eingedrungen und hatten drei als nationale Schätze eingestufte Objekte gestohlen, zwei Teller und eine chinesische Porzellanvase. Der Schaden wurde auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Im vergangenen November hatte es sogar zwei größere Diebstähle in französischen Museen am helllichten Tag gegeben: Im Museum Cognacq-Jay in Paris zertrümmerten die Täter in Anwesenheit von Besuchern mit Äxten und Baseballschlägern eine Vitrine.

Am folgenden Tag wurde ein Objekt der Juwelierkunst im Wert von mehreren Millionen Euro bei einem bewaffneten Raubüberfall in einem Museum für sakrale Kunst in Saône-et-Loire gestohlen. (afp/red)