Belgien: „Sicherheitswarnung“ für möglichen Terroranschlag

Am 7. März warnt die US-Botschaft in Belgien vor einem möglichen Terroranschlag. Am nächsten Tag erwähnt die Botschaft einen geplanten U-Bahn-Anschlag für den 8. März, der jedoch nicht eingetreten ist.

Die US-Botschaft in Belgien hat am Anfang der Woche eine Warnung vor einem möglichen Terroranschlag herausgegeben. Laut der Meldung soll der Anschlag in dieser Woche auf öffentliche Bereiche des Landes abzielen.

„Terroristische Gruppen planen weiterhin mögliche Anschläge in Belgien. Terroristen könnten ohne oder nur mit kurzer Vorwarnung Anschläge auf Touristenorte, Verkehrsknotenpunkte, Märkte/Einkaufszentren, lokale Regierungseinrichtungen, Hotels, Clubs, Restaurants, Gotteshäuser, Parks, große Sport-, Musik- und Kulturveranstaltungen, Bildungseinrichtungen, Flughäfen und andere öffentliche Bereiche verüben“, heißt es in einer von der Botschaft am 7. März veröffentlichten Warnung.

In einer weiteren Mitteilung am 8. März gab die Botschaft bekannt, dass „die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen als Reaktion auf einen möglichen U-Bahn-Anschlag, der heute, am 8. März, stattfinden soll, erhöht hat“, der jedoch nicht eintrat.

„Achten Sie weiterhin auf Ihre Umgebung und seien Sie vorsichtig, wenn Sie in und um Brüssel unterwegs sind“, heißt es in der Erklärung. Die US-Botschaft rät den Amerikanern, sich unauffällig zu verhalten, Menschenansammlungen zu meiden und auf ihre Umgebung zu achten, während sie im Land sind.

Nationales Krisenzentrum stuft Bedrohung als „unwahrscheinlich“ ein

Die belgische Bundespolizei erklärte später, dass ein Terroranschlag „unwahrscheinlich“ sei, nachdem die Europäische Kommission zwei E-Mails erhalten hatte, in denen vor einer „Explosion“ in der Brüsseler U-Bahn gewarnt wurde, berichtete „EuroNews“.

So habe die belgische Koordinierungsstelle für Bedrohungsanalysen die Bedrohung als „unwahrscheinlich“ eingestuft, wie ein Sprecher des nationalen Krisenzentrums des Landes bekannt gab. „Zusätzliche Maßnahmen sind derzeit nicht notwendig. Das Nationale Krisenzentrum wird in Zusammenarbeit mit allen Sicherheitsdiensten die Situation weiterhin genau beobachten“, so der Sprecher.

Die belgische Polizei führte am 8. März eine Razzia in der U-Bahn durch, teilte ein Sprecher gegenüber „Politico“ mit. Dabei wurde nichts Verdächtiges entdeckt.

Russische E-Mail an EU-Kommission warnt vor größeren terroristischen Anschlägen

Einem Bericht der Zeitung „Le Soir“ zufolge, der sich auf ungenannte Sicherheitsdienste bei der Europäischen Kommission beruft, sollen die E-Mails von einer Person stammen, die sich auch schon im Februar dieses Jahres an die Europäische Kommission gewandt hatte. Damals hatte die Nachricht jedoch nichts Beunruhigendes enthalten. In der auf Russisch verfassten Nachricht des Mannes vom 3. März hieß es jedoch: „Angesichts der anhaltenden aggressiven Politik der EU warne ich Sie hiermit vor größeren terroristischen Anschlägen auf EU-Gebiet.“

Im Jahr 2016 wurden in Belgien islamistische Anschläge verübt, bei denen Dutzende von Menschen am Brüsseler Flughafen und in der Brüsseler U-Bahn-Station Maelbeek getötet wurden. Die Terrorgruppe ISIS bekannte sich zu den Anschlägen, und Berichten zufolge gehörten die Angreifer derselben Terrorzelle an, die 2015 an den Anschlägen in Paris beteiligt war. Damals starben noch mehr Menschen.

Am 2. März beschuldigte der russische Präsident Wladimir Putin ukrainische Regierungstruppen, einen „terroristischen“ Anschlag in der russischen Region Brjansk verübt zu haben.

„Sie sind in das Gebiet nahe der Grenze eingedrungen und haben das Feuer auf Zivilisten eröffnet“, sagte Putin. „Sie sahen ein ziviles Fahrzeug, mit Bürgern, mit Kindern darin, und sie schossen auf sie.“

