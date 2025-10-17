Logo Epoch Times

Erzähler einer Doku war Sohn eines Hamas-Ministers

Britische Medienaufsicht sanktioniert BBC wegen „irreführender“ Gaza-Dokumentation

Die britische Medienaufsicht hat den Rundfunksender BBC für eine Dokumentation über den Gazastreifen sanktioniert, deren Erzähler sich nach Veröffentlichung als Sohn eines ehemaligen stellvertretenden Hamas-Ministers entpuppte.

Rundfunksender BBC

Foto: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Die britische Medienaufsicht hat den Rundfunksender BBC wegen einer Dokumentation über den Gazastreifen sanktioniert, deren Kinder-Erzähler sich nach der Veröffentlichung als Sohn eines ehemaligen stellvertretenden Hamas-Ministers entpuppte.

Medienaufsicht: „Irreführende“ Dokumentation

Die Dokumentation habe einen schwerwiegenden Verstoß gegen den Rundfunkkodex dargestellt, da sie das Potential gehabt habe, das hohe Vertrauen von Zuschauern in eine faktenbasierte Sendung der BBC über den Krieg im Gazastreifen zu untergraben, erklärte die Aufsichtsbehörde Ofcom am Freitag.
Die Medienaufsicht bezeichnete die Dokumentation als „irreführend“. Die BBC müsse als Strafmaßnahme zu einem späteren Zeitpunkt eine Erklärung der Aufsichtsbehörde senden.
Die BBC erklärte, die Entscheidung der Medienaufsicht zu akzeptieren. Die Dokumentation, die zunächst im Februar ausgestrahlt worden war, habe die Position des Erzählers nicht offengelegt.
„Wir haben uns dafür entschuldigt und wir akzeptieren die Entscheidung von Ofcom in Gänze“, erkläre der Sender. Sobald der Wortlaut der Stellungnahme und das Sendedatum feststünden, werde die Sanktion umgesetzt, erklärte die BBC.
Mehr dazu
Der Rundfunksender hatte sich zuvor bereits für „ernstzunehmende Fehler“ in der Produktion der Dokumentation „Gaza: How To Survive A Warzone“ (zu deutsch: Gaza: Wie man ein Kriegsgebiet überlebt) entschuldigt und die Dokumentation von seiner Plattform genommen. Die BBC betonte, die Schuld an den „inakzeptablen“ Fehlern mit der britischen Produktionsfirma Hoyo Films zu teilen.
Bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 hatten die radikalislamische Hamas und verbündete Milizen nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach Angaben der Hamas-Behörden im Gazastreifen mehr als 67.900 Menschen getötet. (afp/red)

