Freudentränen in Bangkok: Fünf von der Hamas freigelassene Thailänder sind wieder zu Hause

Anderthalb Wochen nach ihrer Freilassung aus der Geiselhaft im Gazastreifen sind fünf Thailänder in ihr Heimatland zurückgekehrt. Am Suvarnabhumi-Flughafen der Hauptstadt Bangkok kam es am Sonntagmorgen bei ihrer Ankunft zu bewegenden Szenen. Die fünf Landarbeiter umarmten ihre Angehörigen und brachen in Freudentränen aus.

Der von der radikalislamischen Hamas fast 16 Monate lang als Geisel gehaltene Pongsak Tanna sagte, bei der Wiederbegegnung mit seiner Familie hätten ihm „die Worte gefehlt“.

Er dankte allen, die bei der Freilassung geholfen hatten: „Ohne sie wären wir heute nicht hier. Endlich können wir in unsere Heimat zurückkehren.“

Arbeitsministerium zahlt ihnen künftig ein monatliches Gehalt

Somboon Saethao, der Vater einer anderen freigelassenen Geisel, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Familie werde seinen Sohn noch mit einer traditionellen thailändischen Zeremonie empfangen. „Ich glaube nicht, dass ich will, dass er nochmal weit weg von Zuhause ist“, fügte der Vater hinzu.

Die fünf Thailänder waren am 30. Januar von der Hamas freigelassen worden. Ein weiterer thailändischer Staatsangehöriger ist weiterhin im Gazastreifen gefangen.

Ein Vertreter des thailändischen Arbeitsministeriums sagte am Flughafen, jeder von ihnen werde eine einmalige Zahlung von umgerechnet etwa 17.500 Euro erhalten.

Zudem bekommen sie ein monatliches Gehalt von umgerechnet 870 Euro bis zum Alter von 80 Jahren. Damit solle sichergestellt werden, dass die Männer nicht nach Israel zurückkehren müssten.

In Israel leben etwa 30.000 thailändische Arbeitsmigranten, vor allem aus der nordöstlichen Isaan-Region. Sie werden von den hohen Verdienstmöglichkeiten in der israelischen Landwirtschaft angezogen. (afp/red)