Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Spahn und Miersch gemeinsam in der Ukraine

vor 22 Minuten

Selenskyj: Ein Verdächtiger im Mordfall Parubij gefasst

vor einer Stunde

„Mogelpackung“ Milka? Verbraucherschützer ziehen vor Gericht

vor einer Stunde

Rund 250 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

vor 10 Stunden

UNO: Mindestens elf UN-Mitarbeiter von Huthi-Miliz im Jemen festgenommen

vor 12 Stunden

Bayrou: Bei Vertrauensabstimmung steht das „Schicksal Frankreichs“ auf dem Spiel

vor 14 Stunden

Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See

vor 15 Stunden

Merz: Ukraine-Krieg könnte noch lange dauern - Unterstützung „absolute Priorität“

vor 16 Stunden

Norwegen kauft britische Fregatten im Wert von 11,5 Milliarden Euro

vor 17 Stunden

Merz und Söder lehnen Steuererhöhungen erneut ab

Logo Epoch Times
Kontrollpunkte in den Straßen

Indonesien: Kontrollpunkte in der Hauptstadt errichtet

Nach den Protesten in Indonesien mit sechs Todesopfern haben die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Der Staatschef kündigte eine Kürzung der Abgeordneten-Vergünstigung an, die die Proteste mit auslösten.

top-article-image

In der Hauptstadt Jakarta errichtete die Polizei am Montag Kontrollpunkte wie diesen – Marinesoldaten sichern am 1. September 2025 eine Straße außerhalb des Parlamentskomplexes.

Foto: Bay Ismoyo/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Indonesien haben die  Behörden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In der Hauptstadt Jakarta errichtete die Polizei am Montag Kontrollpunkte.
Zudem patrouillierten Beamte durch die Stadt, um die Bürger zu schützen und ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, sagte ein Polizeisprecher dem Sender „Kompas TV“. Bereits am Sonntagabend hatte die Polizei gepanzerte Fahrzeuge und Motorräder vor dem Parlament in Jakarta postiert.

Häuser von Abgeordneten geplündert

Die Proteste gegen niedrige Löhne sowie üppige Vergünstigungen für Abgeordnete waren vergangene Woche ausgebrochen und zunächst friedlich verlaufen.
Seit Freitag gab es in Jakarta und weiteren Städten des südostasiatischen Landes gewaltsame Ausschreitungen. Die Häuser von  Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sowie von mehreren Abgeordneten wurden geplündert.
Mehr dazu
Auslöser der Gewalt waren Videoaufnahmen, die zeigten, wie ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einer Protestkundgebung am Donnerstag von dem Fahrzeug einer paramilitärischen Eliteeinheit der Polizei überfahren wurde.

Staatschef kündigt Kürzung der Abgeordneten-Vergünstigung an

Staatschef Prabowo Subianto kündigte am Sonntag eine Kürzung der Vergünstigungen für Abgeordnete an. Zugleich verurteilte er die Ausschreitungen scharf. Sein Verteidigungsminister Sjafrie Sjamsoeddin drohte am Sonntag „Krawallmachern und Plünderern“ mit „entschiedenen Maßnahmen“.
Bei einem Brandanschlag von aufgebrachten Demonstranten auf das Rathaus der Stadt Makassar auf der Insel Sulawesi wurden drei Menschen getötet.
Zudem prügelten Demonstranten in Makassar einen Mann zu Tode, der für einen Geheimdienstoffizier gehalten wurde. In der Stadt Yogyakarta starb ein weiterer Mensch bei Protesten, die Umstände waren zunächst unklar. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.