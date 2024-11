Japan hofft: Es gibt wieder Schnee auf dem Fuji

Im Sommer war der Berg kahl – nun ist wieder Schnee auf dem Fuji in Japan gefallen. Auf Fotos vom Mittwoch, die rund um den Vulkan gemacht wurden, war eine Schneedecke auf dem Gipfel zu sehen.

Die Stadt Fuji erklärte im Onlinedienst X, es sei eine „dünne Schneedecke in der Nähe des Gipfels“ zu sehen. Viele Menschen teilten ihre Bilder vom Schnee auf dem höchsten Berg Japans.

Auf dem 3776 Meter hohen Fuji liegt in der Regel ab Anfang Oktober Schnee. In diesem Jahr war der Fuji jedoch auch Ende Oktober noch ohne Schnee – erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen vor 130 Jahren.

Japanischer Wetterdienst hofft auf klare Sicht

Ein Vertreter des japanischen Wetterdienstes JMA sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es an der Wetterstation noch zu bewölkt sei, um einen neuen Rekord zu verkünden.

Die JMA hoffe aber, dass der Himmel im Laufe des Mittwochs aufklaren werde. Die Temperaturen seien niedrig, sodass Schnee wahrscheinlich vorerst liegen bleiben werde.

Der Gipfel des Fuji ist den größten Teil des Jahres von Schnee bedeckt. In der kurzen Sommersaison von Anfang Juli bis Anfang September drängeln sich viele Wanderer an seinen steilen, felsigen Hängen. Der Sommer in Japan war in diesem Jahr zusammen mit 2023 der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. (afp/red)