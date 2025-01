Nach Cybertruck-Explosion in Las Vegas: Schussverletzung bei Getötetem entdeckt

„Wir haben mit Hilfe der Gerichtsmedizin herausgefunden, dass die Person vor der Detonation des Fahrzeugs eine Schusswunde am Kopf erlitten hat“, sagte der Sheriff von Las Vegas, Kevin McMahill, am Donnerstag und deutete die Möglichkeit eines Suizid an.

Das Elektrofahrzeug des von Elon Musk geleiteten Tesla-Konzerns war am Mittwoch in Las Vegas vor einem Hotel des künftigen US-Präsidenten Donald Trump explodiert. Die Person in dem Cybertruck sei noch nicht identifiziert worden, teilten die Ermittler weiter mit. Allerdings wurde ein auf den Namen Matthew Alan Livelsberger ausgestellter Pass entdeckt, der in der US-Armee diente.

Der Grund und etwaige Motive für die Explosion, bei der die Ermittler eine „terroristische“ Tat nicht ausschließen, waren weiterhin unklar. „Die Motivation ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt“, sagte der FBI-Beamte Spencer Evans. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Informationen, die uns definitiv sagen, dass es von einer bestimmten Ideologie angetrieben wurde“, sagte er. (afp)