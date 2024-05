Nach Schuldspruch: Trump spricht von „manipuliertem Urteil“ und kündigt Berufung an

Am 30. Mai sprachen die Geschworenen des Strafgerichts Manhattan in New York City den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schuldig. Er wurde der Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen bezichtigt. Der Richter am Obersten Gerichtshof von New York Juan Merchan will das Strafmaß am 11. Juli verkünden.

Der ehemalige Präsident äußerte sich gegenüber Reportern, nachdem er den Gerichtssaal verlassen hatte, und sprach von einer „Hexenjagd“, die auf Geheiß des Weißen Hauses durchgeführt wurde.

„Das wirkliche Urteil wird am 5. November vom Volk gefällt werden“, sagte er und fügte hinzu: „Das war vom ersten Tag an eine abgekartete Entscheidung.“

Trump sagte den Reportern auch, dass er nichts falsch gemacht habe, „ich bin ein sehr unschuldiger Mann“. Er fügte hinzu: „Wir werden weiter kämpfen. Wir werden bis zum Ende kämpfen, und wir werden gewinnen.“

„Es ist okay, ich kämpfe für unser Land … Ich kämpfe für unsere Verfassung“, so Trump.

Sein Anwalt, Todd Blanche, teilte dem US-Nachrichtensender „CNN“ am Donnerstag mit, dass sein Team „zügig Berufung“ gegen das Urteil einlegen werde, sodass der Fall dann in den Händen des New Yorker Berufungsgerichts liegen werde.

Nach dem Urteilsspruch hatte Blanche, vergeblich versucht, Richter Merchan davon zu überzeugen, das Urteil zu revidieren, da es sich auf die unzuverlässige Aussage des Zeugen Michael Cohen stütze.

Andere Reaktionen

Eine Reihe von Republikanern und Politikern kritisierten das Urteil, darunter einige, die möglicherweise in der engeren Auswahl für Präsident Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten bei der Wahl im November stehen.

„Das heutige Urteil zeigt, wie korrupt und manipuliert das amerikanische Justizsystem unter Joe Biden geworden ist“, sagte die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik aus New York. „Ich unterstütze Präsident Trump voll und ganz dabei, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen, und freue mich darauf, dass das New Yorker Berufungsgericht Gerechtigkeit walten lässt und dieses Urteil aufhebt.“

Unterdessen bezeichnete der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida den Prozess als „völlige Travestie, die unser Rechtssystem zum Gespött macht“.

„Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Wahlbeeinflussung“, schrieb der republikanische Senator J.D. Vance.

Die Wiederwahlkampagne von US-Präsident Joe Biden reagierte in einer Erklärung auf den Schuldspruch mit den Worten, dass „niemand über dem Gesetz steht“. Sie erklärte, dass es „nur einen Weg gibt, Donald Trump aus dem Oval Office fernzuhalten: An der Wahlurne“. Sie forderte ihre Unterstützer auf, zu spenden.

„Heute haben zwölf normale amerikanische Bürger einen ehemaligen Präsidenten für schuldig befunden, Dutzende von Straftaten begangen zu haben“, schrieb der demokratische, kalifornische Senatskandidat Adam Schiff. „Trotz seiner Bemühungen, abzulenken, zu verzögern und zu leugnen – die Gerechtigkeit ist für Donald Trump trotzdem eingetroffen. Und die Rechtsstaatlichkeit hat gesiegt.“

Das Urteil

Die Geschworenen befanden Trump der Fälschung von Geschäftsdokumenten für schuldig, nachdem sie einen sechswöchigen Prozess verfolgt hatten. Darin sagte auch die Porno-Darstellerin Stormy Daniels über eine Affäre aus, die sie 2006 mit Präsident Trump gehabt haben will. Trump bestritt die Affäre und plädierte auf „nicht schuldig“.

Das Urteil stürzt die Vereinigten Staaten vor den Präsidentschaftswahlen am 5. November, in unbekanntes Terrain. Dann will der voraussichtliche republikanische Kandidat Trump versuchen, das Weiße Haus von Präsident Biden zurückzuerobern.

Trump hat sein Fehlverhalten bestritten und wird voraussichtlich Berufung einlegen. Ihm droht eine Höchststrafe von vier Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt, obwohl andere, die wegen dieser Straftat verurteilt werden, oft kürzere Strafen, Geldstrafen oder Bewährung erhalten.

Die Inhaftierung würde ihn nicht daran hindern, Wahlkampf zu betreiben oder das Amt zu übernehmen, falls er die Präsidentschaft gemäß der US-Verfassung gewinnen sollte.

Die Eröffnungsplädoyers im Trump-Prozess begannen Mitte April, und der ehemalige Präsident hat seither an vier Tagen pro Woche an Gerichtsterminen teilgenommen. In Medienauftritten und in den sozialen Medien bezeichnete er das Verfahren als eine Form der Wahlbeeinflussung, da es ihn daran hindere, vor den Präsidentschaftswahlen Wahlkampf zu betreiben.

Er hat auch argumentiert, dass die richterliche Aussagesperre ihn in unfairer Weise daran gehindert hat, auf Behauptungen in dem Fall zu reagieren. Es ist nicht klar, wann der Richter die Verfügung aufheben wird, die Trump daran hindert, über die Geschworenen, Zeugen, das Gerichtspersonal oder die Familie des Richters zu sprechen.

Weitere Verfahren

Der ehemalige Präsident ist in drei anderen Gerichtsverfahren angeklagt, u. a. wegen der angeblich illegalen Aufbewahrung von Verschlusssachen und wegen des angeblichen Versuchs, die Wahl von 2020 illegal zu kippen. Er hat sich in diesen Fällen, die in Georgia, Florida und Washington angestrengt wurden, nicht schuldig bekannt.

Rechtsanalysten haben The Epoch Times gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass diese Fälle vor der Wahl im November vor Gericht kommen werden. In den Fällen in Washington und Florida, die von einem Sonderermittler angestrengt wurden, könnte Präsident Trump – falls er wiedergewählt wird – sich selbst begnadigen oder einen günstigen Generalstaatsanwalt ernennen, der die Anklage fallen lässt.

In keinem der drei Fälle wurde ein Verhandlungstermin festgelegt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Responds to Guilty Verdict in NY Trial: ‘Rigged Decision’“. (deutsche Bearbeitung jw)