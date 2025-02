Ausland „Zufällige“ Auswahl der Opfer

Nach Schusswaffenangriff mit zehn Toten in Schweden: Motiv weiterhin unklar

Am 4. Februar 2025 ereignete sich in einem Bildungszentrum in Örebro, Schweden, ein schwerer Schusswaffenangriff, bei dem zehn Menschen getötet wurden. Der Täter Rickard A. erschoss sich danach selbst. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Motiv.