Proklamation des Weißen Hauses zum Deutsch-Amerikanischen Tag

Die USA begehen alljährlich den 6. Oktober als Deutsch-Amerikanischen Tag, einen Feiertag. US-Präsident Trump ist sich seiner deutschen Wurzeln bewusst und erinnerte seine Landsleute an die Dinge, die deutsche Einwanderer ins Land brachten.

US-Präsident Trump rief – wie in den Vorjahren – den 6. Oktober 2020 zum Deutsch-Amerikanischen Tag aus. Der Feiertag, der in den Vereinigten Staaten jährlich begangen wird, geht auf den 6. Oktober 1683 zurück, an dem 13 deutsche Familien an Bord der Concord die nordamerikanische Küste erreichten. Sie waren von Krefeld aufgebrochen und gründeten in Amerika Germantown – der ursprüngliche Name war Deitscheschteddel – ‚Deutschenstädtlein‘. Heute gehört es zu Philadelphia. Es war die erste amerikanische Gemeinde, die sich gegen die Sklaverei aussprach.

Trump schrieb 2017: „Als stolzer Enkel deutscher Großeltern bin ich mir sehr bewusst, wie Amerikanerinnen und Amerikaner deutscher Abstammung dabei mitgewirkt haben, unsere Wirtschaft anzukurbeln, unsere Kultur zu bereichern und das Land zu schützen und zu verteidigen, das sie als ihr eigenes angenommen haben.“

Das Weiße Haus veröffentlichte daher folgende Proklamation:

Proklamation zum Deutsch-Amerikanischen Tag 2020

„Seit unserer Gründung sind die Deutsch-Amerikaner für unseren Fortschritt als Nation von zentraler Bedeutung. Fleißige und treue frühe deutsche Einwanderer kamen an unsere Küsten, um sich Träume von wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erfüllen und ihren Glauben frei von staatlicher Einmischung auszuleben. Diese Männer und Frauen gründeten Familien und bauten sich eine Existenz auf. Sie zeigten Tugenden, die dazu beitrugen, unser einzigartiges amerikanisches Ethos zu formen, und gaben Traditionen weiter, die unsere kulturelle Identität weiterhin prägen. Heute, am Deutsch-Amerikanischen Tag, gedenken wir der außerordentlichen Beiträge von Deutsch-Amerikanern für unser Land, und wir ehren die mehr als 43 Millionen Amerikaner, die wie ich das deutsche Erbe für sich beanspruchen.

Die Geschichte der Deutsch-Amerikaner ist eingebettet in die heiligsten Kapitel der amerikanischen Überlieferung. Als sich die Mitglieder des ersten Kontinentalkongresses in Philadelphia trafen, um eine Zukunft in Freiheit auf diesem Kontinent zu schmieden, gingen sie durch Straßen voller deutscher Unternehmen. Über ihre Beratungen wurde fleißig in deutschsprachigen Broadsides berichtet und in den Kaffeehäusern in deutscher Hand rigoros debattiert. Am 4. Juli 1776, als die Gründerväter unsere Unabhängigkeit erklärten, war eine deutschsprachige Zeitung die erste, die der neuen Nation die Nachricht überbrachte. Am nächsten Tag wurden die Straßen mit deutschen Übersetzungen von Thomas Jeffersons revolutionären Worten überflutet, in denen er verkündete, dass ‚alle Menschen gleich geschaffen sind‘.

Seither haben die Amerikaner deutscher Abstammung unsere Geschichte geprägt. Der deutsche Einfluss spielte eine große Rolle bei der Etablierung unseres unnachgiebigen Engagements für eine universelle öffentliche Bildung. Es war eine Deutsch-Amerikanerin, Margarethe Meyer Schurz, die den ersten Kindergarten in Amerika eröffnete. Deutsch-Amerikaner trugen zur Förderung des Sportunterrichts bei und bauten die ersten Turnhallen für Schulgebäude, was sich positiv auf die körperliche Gesundheit unserer Schulkinder auswirkte. Deutsch-Amerikaner führten auch die Berufsausbildung an öffentlichen Schulen ein, was neue Wege zur wirtschaftlichen Stärkung junger Menschen eröffnete und den amerikanischen Wohlstand förderte.

Im Laufe der Jahre sind auch deutsche Bräuche in die amerikanische Kultur eingeflossen. Unsere geschätzten Weihnachts- und Ostertraditionen sind von den Praktiken der frühen deutschen Ankömmlinge beeinflusst. Zur Weihnachtszeit greifen wir auf die deutsche Kultur zurück, wenn wir Weihnachtsbäume schmücken und Geschenke austauschen. Während der Osterzeit müssen wir den deutschen Einwanderern für unsere Ostereiersuche danken. Diese traditionell deutschen Bräuche sind zu Grundpfeilern der amerikanischen Kultur geworden und vereinen weiterhin Amerikaner aller Herkunft.

In diesem Monat wird auch der 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 gefeiert. Dieser historische Moment markierte einen Triumph der Demokratie und ebnete den Weg für ein freieres und offeneres Europa. Während wir die vielen Beiträge der Deutsch-Amerikaner für unser Land feiern, feiern wir auch unsere starken transatlantischen Beziehungen zu Deutschland und verpflichten uns erneut zur Zusammenarbeit, um eine bessere Zukunft für unsere Nationen und die Welt zu schmieden.

Heute feiern wir die gesellschaftlichen Errungenschaften und kulturellen Beiträge aller Deutsch-Amerikaner und denken über den fleißigen und effizienten Geist nach, den sie unserem Nationalcharakter eingeprägt haben. Von Ingenieuren und Ärzten bis hin zu Bäckern und Erfindern haben sie unsere Wirtschaft gestärkt und unsere Gemeinschaften bereichert. Auch dank ihres Engagements und ihrer harten Arbeit bleibt unser Land ein leuchtender Leuchtturm der Freiheit und des Wohlstands.

JETZT, DAHER, rufe ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kraft der Autorität, die mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten verliehen wurde, hiermit den 6. Oktober 2020 zum Deutsch-Amerikanischen Tag aus. Ich rufe alle Amerikaner auf, die Errungenschaften und Beiträge der Deutsch-Amerikaner zu unserer Nation mit entsprechenden Zeremonien, Aktivitäten und Programmen zu feiern.

ZUR BEURKUNDUNG DESSEN erhebe ich meine Hand an diesem 5. Oktober, im Jahr unseres Herrn 2020, dem 245. Jahr der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika.

DONALD J. TRUMP

Bemerkenswerte Deutsch-Amerikaner

In seiner Proklamation zum Deutsch-Amerikanischen Tag 2017 ging der US-Präsident auf einige der Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft und Finanzwelt ein, die Deutsch-Amerikaner sind oder waren.

Dazu gehören „William Boeing, John D. Rockefeller, Henry Heinz und Milton S. Hershey. Viele andere, wie Neil Armstrong, George Herman ‚Babe‘ Ruth jr., Walt Disney, Amelia Earhart und der unvergleichliche ‚Dr. Seuss‘ (Theodor Seuss Geisel) werden allgemein verehrt.“

Weiter: „Die Deutsch-Amerikaner Chester Nimitz, John Pershing und Norman Schwarzkopf jr. gehören zu den Offizieren mit den höchsten Auszeichnungen des amerikanischen Militärs. Zu den amerikanischen Malern deutscher Abstammung zählen Emanuel Leutze, der durch sein klassisches Werk Washington Crossing the Delaware bekannt wurde, und Albert Bierstadt, dessen Gemälde die majestätische Schönheit des amerikanischen Westens einfängt.“

Die Brooklyn Bridge wurde wie viele andere amerikanische Wahrzeichen von einem Deutsch-Amerikaner entworfen, von Johann August Röbling. „Sogar der uramerikanische Hotdog verdankt seine Existenz dem deutschen Einwanderer Charles Feltman, der den schmackhaften Imbiss bei der Eröffnung seines ersten Hotdog-Stands auf Coney Island vorstellte“, so Trump.





