Raisis Vermächtnis: Über 500 tote Demonstranten, Terror gegen Israel und schwache Wirtschaft

Am Montag, 20. Mai, um 8:00 Uhr Ortszeit (6:30 MEZ) haben iranische Staatsmedien offiziell den Tod des Staatspräsidenten Ebrahim Raisi bestätigt. Der Präsident sowie weitere acht Insassen eines Helikopters waren zuvor am Sonntag im Bergland nahe der aserbaidschanischen Grenze als vermisst gemeldet worden.

Unter den Insassen des Helikopters befanden sich auch Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, der Gouverneur der Provinz Ost-Aserbaidschan, Malek Rahmati, sowie der Geistliche Hodschatoleslam Al Hashem aus Tabriz. Gemäß Artikel 131 der Verfassung hat Vizepräsident Mohammad Mokhber die Regierungsgeschäfte übernommen. Binnen 50 Tagen hat dieser nun zusammen mit dem Parlamentssprecher und dem Obersten Richter Neuwahlen vorzubereiten.

Einem Bericht von „Al-Monitor“ zufolge befindet sich die Absturzstelle etwa 32 Kilometer südlich der Grenze zu Aserbaidschan im Gebiet von Uzi. Zuvor hatte es ein Treffen zwischen der iranischen Delegation und einer Abordnung unter Leitung von Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew jenseits der Grenze gegeben.

Zweck des Treffens seien Bemühungen um eine Verminderung der Spannungen zwischen beiden Ländern gewesen. Auch ein Staudamm wurde eingeweiht. Die bilateralen Beziehungen sind aus unterschiedlichen Gründen angespannt. Diese reichen von Differenzen bezüglich des Status des Kaspischen Meeres bis hin zu Bedenken in Baku, Teheran könne versuchen, sein theokratisches System ins Nachbarland zu exportieren. Der Iran wiederum stört sich an den engen Beziehungen Aserbaidschans zu Israel und den USA.

Earlier today presidents #Raisi and #Aliyev met on the 🇮🇷/🇦🇿 border in an attempt to diffuse tensions between their countries.

On the way back Raisi’s helicopter was forced to make a crash landing. His current status is still unknown. pic.twitter.com/CoxPy5Cci3

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 19, 2024