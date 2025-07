„Rasierklingen-Hals“ auf dem Vormarsch: Corona-Variante „Nimbus“

Nimbus oder auch NB.1.8.1 heißt die derzeit in Deutschland, den USA und in China dominante Corona-Variante.

Symptomatisch für eine Erkrankung ist der „Rasierklingen-Hals“ genannte Schmerzeffekt.

Linderung: Was Ärzte in den USA raten …

Die Corona-Variante NB.1.8.1, auch unter dem Namen „Nimbus“ bekannt, breitet sich in den USA weiter aus. Eines ihrer Symptome sind ungewöhnlich starke Halsschmerzen, als hätte man Rasierklingen geschluckt. Das brachte der Variante auch den Namen „Rasierklingen-Hals“ ein.

Auch in Deutschland ist die Variante auf dem Vormarsch und war Mitte Juni die deutlich dominierende Variante von SARS-CoV-2.

Mittlerweile melden mindestens 21 US-Bundesstaaten die Variante, wie eine Karte von der Global Initiative on Sharing All Influenza Data zeigt. Jüngste Schätzungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC deuten darauf hin, dass NB.1.8.1 zwischen dem 8. und 21. Juni 43 Prozent aller COVID-Fälle in den USA ausmachte und damit die dominierende Variante ist.