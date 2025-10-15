Logo Epoch Times

Alle Insassen wohlauf

Riss in Flugzeugscheibe: Pentagonchef Pete Hegseth muss zwischenlanden

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.

Kriegsminister Pete Hegseth spricht während einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington am 11. August 2025.

Foto: Madalina Kilroy/The Epoch Times

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen.
Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem „Kriegsminister“ nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Hegseth war in Brüssel beim NATO-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: „Alles gut. Gott sei Dank.“ (dpa/red)

