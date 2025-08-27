Schüsse auf katholische Schule in Minneapolis: 2 Kinder tot, mehrere Verletzte

In den USA sind zwei kleine Kinder während eines Gottesdienstes in einer katholischen Schule erschossen worden. 17 Menschen seien zudem verletzt worden, sagte der Polizeichef der Stadt Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota), Brian O’Hara. Bei dem Großteil davon soll es sich um Kinder handeln.

Der Schütze habe sich nach bisherigem Ermittlungsstand danach selbst auf dem Parkplatz vor der Schule das Leben genommen. Die Polizei geht davon aus, dass er der einzige Schütze war.

Eltern warten an der Schule auf ihre Kinder. Foto: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune/AP/dpa

Schütze schießt von außen durch Kirchenfenster

Die Tat ereignete sich um 8:30 Uhr Ortszeit während eines Gottesdienstes zur ersten Woche nach dem Ferienende in der Annunciation Catholic Church im Süden von Minneapolis, erklärte O’Hara.

Der Schütze hatte demnach drei Waffen bei sich – ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole – und habe von außen durch Fenster der Kirche geschossen. Er habe Kinder und andere Gottesdienstbesucher getroffen, sagte O’Hara. Die beiden Toten seien 8 und 10 Jahre alt gewesen.

Der Schütze sei „in den frühen Zwanzigern“ gewesen, aber noch gebe es keine Erkenntnisse, ob er selbst einst Schüler gewesen sei. Es gebe noch keine Informationen zu möglichen Vorstrafen, sagte O’Hara.

US-Präsident bittet um Gebete

Bereits bevor Details zu Toten und Opfern offiziell bekannt wurden, äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump zu dem Vorfall: „Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er sei über den Vorfall informiert worden, er bat um Gebete für die Opfer.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erklärte im Onlinedienst X, er sei über Schüsse an der katholischen Schule informiert worden. „Ich bete für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen furchtbaren Akt der Gewalt ruiniert wurde“, erklärte Walz.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach auf der Plattform X von einem „schrecklichen Schusswaffenvorfall“ an einer katholischen Schule, den ihr Ministerium beobachte.

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, schrieb auf X, dass er Berichte über Gewalt im Süden von Minneapolis beobachte.