Ausland Keine Verletzte

Schüsse nahe U-Bahn: Brüsseler Polizei sucht Bewaffnete

Am Mittwoch Morgen um sechs Uhr fielen Schüsse in der U-Bahnstation Clémenceau in Brüssel. Laut der belgischen Staatsanwaltschaft gebe es vorerst „keinen Hinweis auf ein terroristisches Motiv“.