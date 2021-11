„Skandalös“ – Europarat zieht Pro-Kopftuch-Kampagne nach Protesten zurück

Der Europarat hat eine Online-Kampagne gegen die Diskriminierung von Kopftuchträgerinnen nach scharfen Protesten aus Frankreich zurückgezogen. Die Tweets seien gelöscht worden und ihr Inhalt werde überdacht, teilte eine Sprecherin des Europarats in Straßburg mit.

Sie zeigten die Fotomontage einer lächelnden jungen Frau, die links ein rosa Kopftuch zum weiten Umhang trägt und rechts rote Locken und eine Latzhose.

„Beauty is in diversity as freedom is in hijab“, lautete die Überschrift auf Englisch – etwa „Schönheit liegt in der Diversität, wie die Freiheit im Hidschab“. Der Hidschab ist ein islamisches Kopftuch, das Haare, Ohren und Hals bedeckt.

Dieser folgende Videoclip wurde auf Twitter veröffentlicht:

🇪🇺 New clip promoted by Council of Europe:

„Beauty is in diversity

As freedom is in hijab“

You have an idea about „EU values“ now. pic.twitter.com/TYaORsXo2u

— Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) November 2, 2021