Südkorea entfernt Richtung Norden ausgerichtete Propaganda-Lautsprecher

Ein südkoreanischer Arbeiter baut eine Lautsprecheranlage an der Grenze zum Norden ab. Nach den politischen Fortschritten beim innerkoreanischen Gipfeltreffen will Südkoreas Militär die Lautsprecheranlagen zur Propaganda-Beschallung Nordkoreas an der Grenze entfernen. Kim Hong-Ji/Pool Reuters/AP

Foto: Kim Hong-Ji/dpa