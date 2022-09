Trump deutet trotz FBI-Razzia erneut Kandidatur 2024 im TV-Interview an

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit angedeutet. „Ich führe in den Umfragen“, sagte Trump in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Interview des indischen Senders NDTV an dem auch der Gründer der Republikanischen Hindu Koalition, Shalabh Kumar, teilnahm.

Die Anzeichen für eine erneute Kandidatur des 45. US-Präsidenten Donald Trump verdichten sich. „Alle wollen, dass ich kandidiere. Ich führe in den Umfragen. Sowohl in denen der Republikaner als auch denen der Demokraten und ich vermute, ich werde in sehr naher Zukunft eine Entscheidung treffen“, sagte Trump im Interview mit dem indischen Fernsehsender NDTV. Trotz des stürmischen Umfelds, wie etwa der sogenannten „FBI-Durchsuchung“, kommt der Sender zu dem Schluss, dass Trump noch nie so dicht vor einer Kandidaturzusage stand.

Mar-a-Lago „wird auf sie zurückprallen“

Laut Trump würde der „Überfall auf [sein] Haus auf sie zurückprallen“, und Shalabh Kumar ergänzt, dass er Parallelen zu Modi, dem heutigen Premier Indiens, sieht: „Von 2002 bis 2014 wollte jeder Narendra Modi ins Gefängnis stecken und er wurde verunglimpft. Nun ist er der populärste Mann. Jetzt haben wir eine Hexenjagd. Was ist mit den russischen Absprachen? Nichts! Der Amtsenthebung? Nichts!“

Shalabh „Shalli“ Kumar ist ein indisch-amerikanischer Industrieller aus Chicago. Um mehr indische Amerikaner in die Politik zu bringen, gründete er 2015 die Republikanische Hindu-Koalition (RHC). Im Juli 2016 unterstützte Kumar öffentlich die Kandidatur Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen und avancierte zu einem der größten Spender.

„Twitter wird untergehen“

Inzwischen werden immer größere Teile der Korruption unter Biden sichtbar. Trump schildert die Aussagen von Marc Zuckerberg: „Er sagte, dass das FBI zu ihm gekommen sei und er nichts über die ‚russische Desinformationsgeschichte‚ sagen solle. […] Was sie tun, ist eine Schande für unser Land.“ Hinzu kommen die Verwicklungen Bidens in Zensurklagen und Zensurunternehmen.

Sollte Trump sich also für eine zweite Präsidentschaftskandidatur entscheiden, so stehen seine Chancen gut. Er tritt gegen einen schwachen Gegner an. Argusaugen werden die Wahlurnen 2024 genau beobachten. Eine Zensur aus einer Allianz von Demokraten und Big Tech wird immer unwahrscheinlicher, da immer mehr Korruptionsfälle ans Licht kommen. Zudem läuft „Truth Social“, die von Trump ins Leben gerufene Soziale Medien Plattform, „außerordentlich gut. Ich denke besser für mich als Twitter. Twitter wird untergehen“, erläutert Trump. (jw)