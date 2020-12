Trumps Anwalt Rudy Giuliani positiv auf SARS-CoV-2 getestet – twittert: „Ich erhole mich schnell“

Der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, sagte am Sonntag, dass er sich „schnell erholt“ und dankte all denen, die ihm schnelle Genesung wünschten. Der führende Kopf von US-Präsident Donald Trumps Anwaltsteam war positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden.

„Ich danke allen meinen Freunden und Anhängern für all die Gebete und freundlichen Wünsche. Ich werde sehr gut versorgt und fühle mich gut. Ich erhole mich schnell und bin über alles auf dem Laufenden“, sagte der Anwalt in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.

I’m getting great care and feeling good.

Recovering quickly and keeping up with everything.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020