Wahldebakel für Regierungspartei in Japan: Ishiba wird nicht zurücktreten

Der japanische Premierminister und Vorsitzende der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Shigeru Ishiba, am Tag nach der Unterhauswahl in Japan am 28. Oktober 2024 im Hauptquartier der Partei in Tokio, Japan. Neben ihm ist der ehemaligen japanische Premierminister Yoshihide Suga zu sehen. Foto: Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images