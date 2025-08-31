Jemen: Welternährungsprogramm meldet Festnahme eines Mitarbeiters durch Huthi-Miliz

Ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) ist nach Angaben der UN-Organisation im Jemen von der Huthi-Miliz festgenommen worden. Örtliche Sicherheitskräfte seien in der Hauptstadt Sanaa in ein Büro des WFP eingedrungen und hätten einen Mitarbeiter festgenommen, teilte das Welternährungsprogramm am Sonntag mit.

Zudem gebe es Berichte über die Festnahme weiterer Mitarbeiter in anderen Regionen. „Die willkürliche Festnahme von humanitären Helfern ist inakzeptabel“, erklärte die UN-Organisation.

Aus jemenitischen Sicherheitskreisen hieß es, es seien insgesamt sieben WEP-Mitarbeiter und drei Vertreter des UN-Kinderhilfswerks UNICEF festgenommen worden. Nach der Tötung des Huthi-Regierungschefs Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi bei einem israelischen Luftangriff am Donnerstag hatte ein Vertreter der Sicherheitskräfte gesagt, dass dutzende Menschen in Sanaa und anderen Regionen wegen mutmaßlicher „Kollaboration mit Israel“ festgenommen worden seien.

Die Huthis hatten 2014 Jemens Hauptstadt Sanaa erobert und kontrollieren inzwischen einen Großteil des Landes. Seit Juni 2024 hat die vom Iran finanzierte Miliz dutzende Mitarbeiter der Vereinten Nationen und humanitärer Organisationen gefangengenommen. Die UNO setzte deswegen ihre Aktivitäten in einigen Teilen des Jemen aus. Im Februar kam ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms in Huthi-Gefangenschaft ums Leben.

Der Jemen ist das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel. In den vergangenen Jahren tobte dort ein Bürgerkrieg, der eine humanitäre Katastrophe nach sich zog. (afp/red)