„Wir sind alle Soldaten des Propheten Mohammed“: Muslime protestieren gegen Frankreichs Staatschef Macron

Tausende Menschen haben am Freitag in verschiedenen Städten gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron wegen dessen Islamaussagen protestiert.

Tausende Muslime sind am Freitag in mehreren Ländern zu neuen Protesten gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer der Kundgebungen in Bangladesch, Pakistan und dem Libanon machten ihrem Ärger über Macrons Verteidigung von Mohammed-Karikaturen Luft.

In Bangladesch fanden nach dem Freitagsgebet landesweit Proteste statt. Einige Demonstranten verbrannten dabei Bilder des französischen Staatschefs. Nach Angaben der Polizei nahmen allein in der Hauptstadt Dhaka 12.000 Menschen an den Protesten teil; unabhängige Beobachter sowie die Organisatoren sprachen von 40.000 Teilnehmern.

Die Menschen in dem muslimisch geprägten Land gingen bereits das zweite Mal in dieser Woche gegen Frankreich und seinen Präsidenten auf die Straßen. „Wir sind alle Soldaten des Propheten Mohammed“, riefen die Demonstranten in Dhaka am Freitag. Sie forderten außerdem einen Boykott von französischen Waren sowie Strafen für Macron.

Ausschreitungen während Protesten

In der libanesischen Hauptstadt Beirut lieferten sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Die rund 200 Teilnehmer der Kundgebung wurden zurückgedrängt, als sie sich der Residenz des französischen Botschafters näherten, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Einige Demonstranten griffen die Beamten mit Steinen und Flaschen an. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas ein.

In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gingen rund 2000 Menschen auf die Straße und marschierten ebenfalls auf die französische Botschaft zu. Barrikaden hielten die Menschen davon ab, ihr Ziel zu erreichen. Einige Teilnehmer warfen Steine auf Polizisten, diese setzten Tränengas gegen die Demonstranten ein. Die Menschenmenge rief „Vertreibt den französischen Hund“ und „Enthauptet den Gotteslästerer“.

In der Metropole Karachi zogen 10.000 Menschen nach dem Freitagsgebet anlässlich des Geburtstages des Propheten Mohammed durch die Stadt. Auch dieser Protest war geprägt von Wut über den französischen Präsidenten.

Ministerpräsident Imran Khan hatte zuvor die Regierungen der muslimischen Länder zu einem geschlossenen Kampf gegen „Islamfeindlichkeit“ aufgerufen und eine „Schändung des Heiligen Korans“ in europäischen Ländern beklagt. Kleinere Proteste fanden auch im benachbarten Afghanistan statt.

Erdogan ruft zum Boykott auf

Auslöser der Spannungen waren Macrons Aussagen zur Verteidigung der Meinungsfreiheit nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf einen Lehrer bei Paris, der Mohammed-Karikaturen in seinem Unterricht gezeigt hatte. Der Präsident betonte, dass Frankreich „Karikaturen und Zeichnungen nicht aufgeben“ werde.

Seit Macron die Karikaturen nach der Ermordung des Pädagogen Samuel Paty verteidigt hat, kommt es in vielen muslimischen Ländern zu Protesten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief zum Boykott französischer Waren auf und riet dem Präsidenten, seinen „Geisteszustand untersuchen“ zu lassen.

Auch in Frankreich blieb die Lage angespannt, nachdem ein Mann am Donnerstag drei Menschen in einer Kirche in Nizza getötet hatte. Der französische Staatschef nannte die Tat einen „islamistischen Terrorangriff“. (afp)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]