„Alle Corona-Maßnahmen beenden – nach dem Vorbild Dänemark“

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert angesichts der deutlich höhere Impfquote in Deutschland ein rasches Ende der Corona-Beschränkungen.

„Was die Dänen können, müssen wir auch können. Es ist an der Zeit, jetzt alle Corona-Maßnahmen zu beenden – nach dem Vorbild Dänemark“, sagte Gassen der „Bild“ (Montagausgabe).

Die Ausgangslage in Deutschland sei „dieselbe“ wie in Dänemark am 10. September, als dort die Corona-Regeln beendet wurden, „wenn nicht sogar besser dank der vermutlich deutlich höheren Impf-Zahlen, die das Robert-Koch-Institut gemeldet hat“, so Gassen.

Der KBV-Chef sagte, man solle auch „weiterhin die Hospitalisierungs-Rate und Todesfälle als Indikatoren im Blick behalten, um im Zweifel gegenzusteuern. Und natürlich sollten wir versuchen, noch mehr Menschen von der Impfung zu überzeugen.“

Zu großen Illusionen sollte man sich da laut Gassen aber nicht hingeben: „Viel mehr als 80 Prozent Geimpfte gibt es nirgends auf der Welt.“

Lauterbach gegen Personaldiskussion beim Robert-Koch-Institut

Indes hat sich SPD-Politiker Karl Lauterbach angesichts unterschiedlicher Impfquoten in Deutschland gegen eine Personaldiskussion beim Robert-Koch-Institut (RKI) ausgesprochen.

„Wir sind in einer Phase, wo es jederzeit wieder ein Aufflammen der vierten Welle geben könnte und wahrscheinlich auch geben wird. Da halte ich die Personaldiskussion für nicht das Wichtigste“, sagte Lauterbach dem ARD-Hauptstadtbüro im „Bericht aus Berlin“.

Vor dem Hintergrund einer zu niedrig angegebenen Impfrate kritisierten FDP und Grüne RKI-Chef Lothar Wieler zuletzt. Nach einer neuen Auswertung der Impfquote hatte das RKI am Donnerstag mitgeteilt, es müsse eine „Unterschätzung von bis zu fünf Prozentpunkten für den Anteil mindestens einmal Geimpfter beziehungsweise vollständig Geimpfter angenommen werden“.

„Es hat hier tatsächlich Defizite gegeben“, sagte Lauterbach dazu. Die Diskrepanz zwischen der Berechnung des Bundesgesundheitsministeriums und der ausgewiesenen Impfquote durch das RKI sei begründungsbedürftig, so Lauterbach. (dts/oz)

