Anschlag auf die Deutsche Bahn: Angreifer beschädigen Oberleitung und hinterlassen IS-Flagge

In Berlin ermittelt der Staatsschutz wegen einer beschädigten Oberleitung der Deutschen Bahn. Offenbar wurde ein Anschlag auf die Deutsche Bahn verübt.

Polizisten fanden am Sonntag ein gerissenes Halteseil und ein beschädigtes Versorgungskabel, wie die Polizei mitteilte. Die Spurensuche vor Ort dauerte laut einem Sprecher am Dienstag an.

Die „Bild“-Zeitung berichtete am Dienstag, in der Nähe der beschädigten Oberleitung seien Flugblätter und eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden.

Der Polizeisprecher sagte lediglich, es seien Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet würden.

Die Deutsche Bahn hatte die Polizei am Sonntagmittag über den Oberleitungsschaden auf einem Fernbahngleis zwischen dem Bahnhof Karlshorst und dem S-Bahnhof Wuhlheide informiert. Es handelte sich laut Polizei um einen „gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr“. Der Staatsschutz prüft den Angaben zufolge „eine politische Tatmotivation“. (afp)