Carlos Masala: EU-Friedenstruppen in Ukraine nur mit US-Absicherung möglich

Was geschieht, wenn europäische Friedenstruppen in der Ukraine angegriffen werden? Für diesen Fall empfiehlt Prof. Masala von der Universität der Bundeswehr eine Sicherheitsgarantie der USA. Die Europäer müssten „einen Plan entwickeln, wie sie die konventionellen Lücken, die die Amerikaner hinterlassen, schließen können“. Was ist mit den nuklearen Waffen?