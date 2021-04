Corona-Beerdigung eines Clan-Chefs in Leverkusen: Polizei mit Hundertschaft dabei

Bei einer Clan-Beerdigung am Mittwoch in Leverkusen werden laut Sicherheitskräften Hunderte Teilnehmer erwartet. Erlaubt sind jedoch laut Corona-Verordnung und „Notbremse“ nur 25. Die Polizei bereitet sich mit einer Einsatzhundertschaft auf den Einsatz vor.

Am Mittwoch, 7. April, liegt in Leverkusen die „Beerdigung eines Mitglieds der stadtbekannten Großfamilie“ an. Der „Kölner Express“ titelt: „Clan-Größe der Gomans tot – droht jetzt ein Massen-Event?“. Den Angaben nach rechnen die Sicherheitskräfte bei der Beerdigung des an oder mit Corona verstorbenen sogenannten Friedensrichters der Großfamilie mit einem enormen Besucherandrang.

Prognosen gehen von mehreren Hundert Teilnehmern aus. Aufgrund der Brisanz der Lage wird die Polizei bei der Beerdigung mit einer Einsatzhundertschaft dabei sein.

Und das, obwohl in Leverkusen aktuell die sogenannte Corona-„Notbremse“ seit dem 21. März bei Inzidenzwerten von über 100 gilt. In ihrem neuesten Amtsblatt weist die Stadt darauf hin, dass Beerdigungen zwar trotz der aktuellen Corona-Situation möglich seien und möglichst würdevoll ablaufen sollen, die Teilnehmerzahl allerdings auf maximal 25 Personen beschränkt wird.

Wenig Platz und Rücksichtnahme

Begründet hat die Stadt die Regelung aufgrund der Corona-Verordnung und aufgrund des begrenzten Platzes auf den Friedhöfen. „Das zusätzliche Zulassen von Teilnehmer/-innen würde unter der notwendigen Beachtung der Abstandsregeln dazu führen, dass sich die Teilnehmenden über einen Großteil des Friedhofs verteilen und es damit ihrerseits anderen Trauern-den unmöglich machen, an den von ihnen aufgesuchten Grabstätten zu trauern“, so die Stadt Leverkusen im Amtsblatt vom 01.04.2021.

Hat Ordnungsamt gekniffen?

Bereits am 29. März hatten sich dem Bericht nach rund 80 Personen auf dem Hof eines Goman-Anwesens in Leverkusen-Wiesdorf getroffen, nachdem zwei Clan-Größen an Corona erkrankt waren. Später verstarb einer der Erkrankten. Um seine Beerdigung geht es am 7. April. Der Mann sei Friedensrichter in dem bundesweit vernetzten Familiennetzwerk gewesen, heißt es.

Die „Rheinische Post“ zitierte einen Polizeisprecher: „Wir haben gegen 16:45 Uhr Anrufe von Anwohner erhalten, dass sich sehr viele Menschen im Hof des Hauses an der Kaiserstraße aufhalten.“ Da es dabei um Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkung gegangen sei, habe die Polizei die Stadt angerufen und ihr den Fall übergeben.

Das Ordnungsamt sei aber nicht eingeschritten. Die im Stadtrat mit drei Sitzen vertretene „Bürgerliste“ erfuhr von dem Vorfall und schrieb Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) an.

In dem Schreiben hieß es, Bürger hätten berichtet, „dass sie die Stadt/das Ordnungsamt und die Polizei informiert hätten, diese aber nicht eingeschritten seien, ja, sich geweigert hätten, gemeinsam hier etwas zu unternehmen“. Man forderte vom Oberbürgermeister eine zeitnahe Erklärung für das „unverständliche Verhalten“.

Die Stadt Leverkusen bestätigte in einer Erklärung zum Einsatz am 29. März, dass Zivilkräfte der Polizei den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) über eine größere Menschenansammlung im Innenhof eines privaten Grundstücks in Leverkusen-Wiesdorf informiert und zur Unterstützung gerufen hätten:

„Aufgrund der Tatsache, dass bereits eine Vielzahl der Personen an der Wohnanschrift gemeldet sind, sowie einer unübersichtlichen Lage, wurde unter Berücksichtigung der rechtlichen Situation seitens des Kommunalen Ordnungsdienstes darauf verzichtet, weitere Unterstützung der Polizei anzufordern. Stattdessen wurde die Ansammlung vor Ort aufgelöst. Dabei hat sich der Kommunale Ordnungsdienst vor Ort dagegen entschieden, sich in Zusammenarbeit mit der Polizei, Zutritt zum Grundstück zu verschaffen, ohne dieses Vorgehen mit der zuständigen Führungsebene abzustimmen“.

Vielmehr habe der Clan versprochen, die Ansammlung aufzulösen. Daraufhin seien die Ordnungskräfte abgerückt.

Die Stadt gab weiterhin bekannt, dass der Vorfall verwaltungsintern geprüft und aufgearbeitet werde. Der KOD wurde instruiert, die „Kommunikationswege und Melde- sowie Entscheidungsketten“ einzuhalten, „um eine schnelle, rechtskonforme Entscheidung zum weiteren Vorgehen herbeizuführen“, erklärte Stadtsprecherin Julia Trick.

Zwei Tage später ging der KOD auf dem Anwesen in Wiesdorf gegen Verstöße gegen die Corona-Verordnung vor und verhängte 15 Bußgelder zu je 250 Euro.

Nach Angaben von „Focus“ sorgen kriminelle Zweige der Goman-Großfamilie seit Jahrzehnten mit „ihrem bundesweiten Netzwerk verwandter oder verschwägerter Roma-Gruppen“ für negative Schlagzeilen.

Von Geldwäsche durch Immobilienkäufe, Diebstahl, Einbrüche, Abzocke alter Menschen über den Enkel-Trick im großen Stil, Sozial- und Teppich-Betrügereien sowie Rip-Deals, Devisentauschgeschäfte mit gefälschten Schweizer Franken, ist die Rede.



Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!