Deutsche Umwelthilfe: Offizielle Feuerwerksverbote in weiteren 67 Kommunen beantragt

Die Deutsche Umwelthilfe will den Brauch des Abbrennens von Feuerwerk zu Silvester in Deutschland beenden. Sie beantragte in weiteren 67 Kommunen ein offizielles Verbot von Feuerwerk in den Innenstädten. Im Juli hatte sie dies bereits in 31 Kommunen getan.