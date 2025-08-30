Logo Epoch Times

Ort Wolfenbüttel

Ermittler intensivieren Suche nach Zehnjährigem in Niedersachsen

In Niedersachsen wird ein autistischer Junge vermisst. Da die Suche die ganze Nacht über erfolglos blieb, weiten die Einsatzkräfte ihre Maßnahmen nun aus.

top-article-image

Einsatzkräfte suchen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen.

Foto: Benjamin Müller/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Auf der Suche nach einem zehn Jahre alten Kind aus Wolfenbüttel in Niedersachsen weitet die Polizei ihre Maßnahmen aus. Die Suche nach dem Vermissten werde nun intensiviert, teilten die Beamten mit.
Der Junge aus dem Ortsteil Wendessen hatte nach den Angaben der Ermittler das elterliche Wohnhaus am Freitagabend verlassen und gilt seitdem als vermisst.
Der Zehnjährige sei offensichtlich autistisch veranlagt und teilweise orientierungslos, hieß es von der Polizei. Er spreche nur selten und reagiere nicht auf Ansprache fremder Personen und gebe zum Teil nur Laute von sich.
Nach der Beschreibung, die der Polizei vorliegt, trug er zuletzt eine schwarze Jeanshose, weiße Socken und einen schwarzen Pullover.

Hubschrauber und Drohnen im Einsatz

Nach Angaben der Polizei wurde die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft gesucht, bisher allerdings erfolglos.
Bei der Suche kamen bereits ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde, Drohnenteams mit Wärmebildkameras und auch viele Freiwillige zum Einsatz.
Die Ermittler veranlassten zudem eine Radiodurchsage und die Veröffentlichung eines Beitrags in Social-Media-Kanälen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen. (dpa/red)

